Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangın çıktı

Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.

Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaletinde gökyüzünün yangınlar nedeniyle siyah dumanla kaplandığı belirtildi.

- Amazon'daki orman kaybı artıyor

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayıs ayında yayınladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu belirtilmişti.

INPE tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da haziran ayında 920 kilometrekare, temmuz ayında da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği kaydedilmişti.