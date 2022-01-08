Amazon Ormanları’ndaki Bir Yıllık Kayıp Katar’dan Büyük

Havadaki karbonu emmesi ve barındırdığı yoğun su buharıyla, küresel ısınmaya karşı insanlığın elindeki en etkili silahlardan biri olarak değerlendirilen Amazon Ormanları’nın, son 15 yılın en büyük alan kaybını yaşadığı açıklandı.

Dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten ve yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüne ve 2,2 milyon civarı Kızılderili’ye ev sahipliği yapan Amazonlar’daki orman kaybının temel nedenleri arasında, yeni tarım alanları oluşturma, maden çıkarma, altyapı projeleri, yangınlar ve ağaç kesme gibi faaliyetler bulunuyor.

Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı (INPE) raporuna göre, Amazonlar’daki kayıp bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı. Amazon Ormanları’nın yüzde 60’ından fazlasını barındıran Brezilya’daki ormansızlaştırmanın sadece geçen yıl, 13 bin 235 kilometrekareye (km2) ulaştığı bildiriliyor. Bu büyüklük, yüzölçümü 11 bin 586 km2 olan Katar’dan ya da Türkiye’nin 64 ilinin yüzölçümünden daha fazla.

Sosyo-Çevre Enstitüsü (ISA) verilerine göre 2021 yılında yalnızca Brezilya’daki yerli topraklarında 18 milyon ağaç kesildi.

ISA verilerine göre Brezilya’da 2019 yılından bu yana iktidarda olan ve ekonomik getirileri nedeniyle Amazonlar’da tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik eden Jair Bolsonaro döneminde, ormansızlaştırma faaliyetlerinde, rezerv bölgelerde yüzde 79, Kızılderililerin yaşadığı koruma altındaki alanlardaysa yüzde 138 artış kaydedildi.

Toplamda 6 milyon 381 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en büyük tropikal ormanları olan ve 9 Güney Amerika ülkesinin paylaştığı Amazonlar'ın yüzde 26’sının yüksek, yüzde 7’sinin ise çok yüksek risk altında olduğu bildiriliyor.

Amazon Ormanları’nda yaşayan yerlilerin bölgede yapılmak istenen değerli ağaçların kesimi, tarım ve madencilik gibi faaliyetlere karşı durarak yaşam alanlarını savunmalarının, ormansızlaştırma sürecine karşı bir direnç yarattığı ancak son yıllarda yerlilere yönelik tehditlerin de arttığı bildiriliyor.

