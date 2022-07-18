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Amazon Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimleri kaçırmayın!

18.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime üyelerine özel onlarca kategoride yüzbinlerce ürünün büyük indirimlerle satışa sunulacağı Prime Alışveriş Festivali bugün saat 18.00'de başlıyor. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 25 Temmuz'a kadar sürecek olan festival öncesi, erken indirim fırsatıyla birçok ürün müthiş fiyatlarla satışa sunulmaya başladı. Biz de Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimde olan ürünleri ve ürün kategorilerini sizler için derledik. Bakmadan geçmeyin!

Amazon Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimleri kaçırmayın!

Elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, kişisel bakımdan kozmetiğe kadar aklınıza gelebilecek her kategoride yüz binlerce ürünün Amazon Prime üyelerine özel indirimlerle satışa sunulacağı Prime Alışveriş Festivali için geri sayım başladı. Bugün saat 18.00'de başlayıp 25 Temmuz'a kadar sürecek festivale saatler kala yine onlarca ürün, Amazon'un erken çılgın indirimleriyle satışa sunuldu. Yılın en büyük alışveriş etkinliğinde erkenden yerinizi almak ve şu an satışta olan en indirimli ürünleri keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz! Sizin için derlediğimiz Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimdeki ürünlere ve ürün kategorilerine mutlaka göz atmalısınız.

1. Marshall Emberton Bluetooth Hoparlör, 0.7 Kg, Suya Dayanıklı, Siyah

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Ürünü İncele

2. Carlinkit 3.0 Kablosuz CarPlay Adaptörü

51MssQ1uIfL._AC_SL1000_

Ürünü İncele

3. SoundPEATS kulaklıklarda %20'ye varan indirim

418hRV30WWL._AC_SL1500_

Ürünü İncele

4. Notebook çantalarında %22'ye varan indirim

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Ürünü İncele

5. Cosmofis elektronik aksesuarlarda %20 indirim

61u67q0BI3L._AC_SX569_

Ürünü İncele

6. UGREEN elektronik aksesuarlarında %20'ye varan indirim

61mWe7IAPwL._AC_SL1500_

Ürünü İncele

7. Tomtoc telefon ve bilgisayar aksesuarlarında %21'e varan indirim

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Ürünü İncele

8. Ev ürünleri, mutfak ve temizlik ürünleri çeşitlerinde %22'ye varan indirim

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Ürünü İncele

9. Yapı market ürünlerinde %22'ye varan indirim

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Ürünü İncele


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Anahtar Kelimeler:
Amazon elektronik teknoloji yapı market
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