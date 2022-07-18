Amazon Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimleri kaçırmayın!

Elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, kişisel bakımdan kozmetiğe kadar aklınıza gelebilecek her kategoride yüz binlerce ürünün Amazon Prime üyelerine özel indirimlerle satışa sunulacağı Prime Alışveriş Festivali için geri sayım başladı. Bugün saat 18.00'de başlayıp 25 Temmuz'a kadar sürecek festivale saatler kala yine onlarca ürün, Amazon'un erken çılgın indirimleriyle satışa sunuldu. Yılın en büyük alışveriş etkinliğinde erkenden yerinizi almak ve şu an satışta olan en indirimli ürünleri keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz! Sizin için derlediğimiz Prime Alışveriş Festivali öncesi indirimdeki ürünlere ve ürün kategorilerine mutlaka göz atmalısınız.
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