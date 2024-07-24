Amazon Prime’da yayınlanan “Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonu tepki çekti! RTÜK Başkanı: İnceleme başlatıldı…

Dijital yayın platformu Amazon Prime’da yayınlanan bir animasyon filmi tartışma yarattı. Yayınlandığı platformda 18 yaş sınırı ile gösterime girse de cinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’de “Sosis Partisi: Gıdatopya” adlı animasyon filmi ile ilgili bir açıklama yaparak “Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor.

Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir.

Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır