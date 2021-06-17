Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda

Amazon’un 21-22 Haziran tarihinde gerçekleştireceği “Amazon Prime Day”de büyük fırsat indirimleri sizleri bekliyor! Kadın, erkek ve çocuk giyiminde, en iyi markaların binlerce çeşit ürünleri ve kaçırılmayacak fırsatları ile sizlerin beğenisine sunulmakta. Yapmanız gereken tek şey, aylık 7.90₺ karşılığında Prime üyesi olmak. Amazon Prime’ın sizlere sunacağı ayrıcalıklar arasında, hızlı ve ücretsiz kargo, seçili şehirlerde ertesi gün teslim kargo, özel fırsatlar, ücretsiz oyunlar, filmler ve dilediğiniz twitch kanallarına abonelik gibi seçenekler bulunuyor. Bu avantajların yanı sıra, bütün dünya ile aynı anda Prime Day Show’da Billie Elish, H.E.R. ve Kid Cudi konserine ücretsiz bir şekilde katılabileceksiniz. Büyük fırsat indirimlerinden ve avantajlarından faydalanmak için ne bekliyorsunuz!
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