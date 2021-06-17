Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda

Amazon’un 21-22 Haziran tarihinde gerçekleştireceği “Amazon Prime Day”de büyük fırsat indirimleri sizleri bekliyor! Kadın, erkek ve çocuk giyiminde, en iyi markaların binlerce çeşit ürünleri ve kaçırılmayacak fırsatları ile sizlerin beğenisine sunulmakta. Yapmanız gereken tek şey, aylık 7.90₺ karşılığında Prime üyesi olmak. Amazon Prime’ın sizlere sunacağı ayrıcalıklar arasında, hızlı ve ücretsiz kargo, seçili şehirlerde ertesi gün teslim kargo, özel fırsatlar, ücretsiz oyunlar, filmler ve dilediğiniz twitch kanallarına abonelik gibi seçenekler bulunuyor. Bu avantajların yanı sıra, bütün dünya ile aynı anda Prime Day Show’da Billie Elish, H.E.R. ve Kid Cudi konserine ücretsiz bir şekilde katılabileceksiniz. Büyük fırsat indirimlerinden ve avantajlarından faydalanmak için ne bekliyorsunuz! 1- Yaz aylarında terletmeyen ayakkabıları kim istemez ki?

Yaz aylarında keyifli yürüyüşler ya da tatilleriniz de sizi rahat ettirecek Campers Corbs yürüyüş ayakkabısı size konforu sunuyor. Şıklığı ve rahatlığının yanında indirimli fiyatı ile de ayağınıza iyi gelecek bir ayakkabı. Bu ve bunun gibi indirim kampanyasına dahil ürünlerden faydalanmak için hemen tıklayın ve alışverişe başlayın.

2- Şıklığınıza küçük bir dokunuş!

Babalar günü yaklaşıyor. Şıklığına önem veren babalarınıza canlılık katacak ipek kravatlar, rengarenk seçenekleri ve büyük indirimleri ile en iyisini seçmenize yardımcı olmaktadır. Sizde hemen tıklayın ve büyük kampanyayı kaçırmayın. 3- Tarzınıza yenilik katın!

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan t-shirtler, büyük fırsat indirimleri ile sizlerle buluşuyor. Müzik tutkunuzu yansıtacağınız gorilla yırtık kısa kollu tişört ile tarzınıza dinamizm katın. Hemen tıklayarak büyük indirimlere göz atabilirsiniz. 4- Gömleklerinize karakter katacak kol düğmeleri...

Erkek giyim şıklığında, tarzınıza karakter katacak gümüş kol düğmesi büyük fırsat indirimleri ile karşınızda. Gömleklerinize en iyi dokunuşu yapacağınız bu şık kol düğmesi ve diğer çeşitleri ile harika görüneceksiniz. 5- Bu yazın modası şık terlikler!

Lotto’nun seçili kadın terliklerindeki büyük indirimleri kaçırmayın! Yaz ayını şık ve canlı renklere sahip HIVA Flip terlik ile en uygun fiyatlara geçirebilirsiniz. Bu ve diğer seçili Lotto ürünlerinden %30’a varan indirimleri ve Prime Day fırsatlarını kaçırmayın. 6- Son zamanların modası ceketler!

Birbirinden şık jack and jones ürünleri %50’ye varan indirimlerle Amazon Türkiye’de. Erkek joe ceket, büyük fırsat indirimleri, prime avantajları, kargo ve iade ücretsiz olarak sizlerle. Siz de bu büyük fırsatları ve uygun fiyatları bulabileceğiniz prime günlerinde ister kendinize, isterseniz de ‘Babalar Gününde’ babanıza hediye olarak alabileceğiniz jack and jones ürünlerine hemen göz atabilirsiniz.