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Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda

16.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, “Prime Day” kapsamında kadın, erkek ve çocuk giyiminde, en iyi markaların binlerce çeşit ürünleri ve kaçırılmayacak fırsatlarla sizlere sunuyor...

Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda

Amazon’un 21-22 Haziran tarihinde gerçekleştireceği “Amazon Prime Day”de büyük fırsat indirimleri sizleri bekliyor! Kadın, erkek ve çocuk giyiminde, en iyi markaların binlerce çeşit ürünleri ve kaçırılmayacak fırsatları ile sizlerin beğenisine sunulmakta. Yapmanız gereken tek şey, aylık 7.90₺ karşılığında Prime üyesi olmak. Amazon Prime’ın sizlere sunacağı ayrıcalıklar arasında, hızlı ve ücretsiz kargo, seçili şehirlerde ertesi gün teslim kargo, özel fırsatlar, ücretsiz oyunlar, filmler ve dilediğiniz twitch kanallarına abonelik gibi seçenekler bulunuyor. Bu avantajların yanı sıra, bütün dünya ile aynı anda Prime Day Show’da Billie Elish, H.E.R. ve Kid Cudi konserine ücretsiz bir şekilde katılabileceksiniz. Büyük fırsat indirimlerinden ve avantajlarından faydalanmak için ne bekliyorsunuz!

1- Yaz aylarında terletmeyen ayakkabıları kim istemez ki?

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Yaz aylarında keyifli yürüyüşler ya da tatilleriniz de sizi rahat ettirecek Campers Corbs yürüyüş ayakkabısı size konforu sunuyor. Şıklığı ve rahatlığının yanında indirimli fiyatı ile de ayağınıza iyi gelecek bir ayakkabı. Bu ve bunun gibi indirim kampanyasına dahil ürünlerden faydalanmak için hemen tıklayın ve alışverişe başlayın.

2- Şıklığınıza küçük bir dokunuş!

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Babalar günü yaklaşıyor. Şıklığına önem veren babalarınıza canlılık katacak ipek kravatlar, rengarenk seçenekleri ve büyük indirimleri ile en iyisini seçmenize yardımcı olmaktadır. Sizde hemen tıklayın ve büyük kampanyayı kaçırmayın.

3- Tarzınıza yenilik katın!

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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan t-shirtler, büyük fırsat indirimleri ile sizlerle buluşuyor. Müzik tutkunuzu yansıtacağınız gorilla yırtık kısa kollu tişört ile tarzınıza dinamizm katın. Hemen tıklayarak büyük indirimlere göz atabilirsiniz.

4- Gömleklerinize karakter katacak kol düğmeleri...

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Erkek giyim şıklığında, tarzınıza karakter katacak gümüş kol düğmesi büyük fırsat indirimleri ile karşınızda. Gömleklerinize en iyi dokunuşu yapacağınız bu şık kol düğmesi ve diğer çeşitleri ile harika görüneceksiniz.

5- Bu yazın modası şık terlikler!

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Lotto’nun seçili kadın terliklerindeki büyük indirimleri kaçırmayın! Yaz ayını şık ve canlı renklere sahip HIVA Flip terlik ile en uygun fiyatlara geçirebilirsiniz. Bu ve diğer seçili Lotto ürünlerinden %30’a varan indirimleri ve Prime Day fırsatlarını kaçırmayın.

6- Son zamanların modası ceketler!

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Birbirinden şık jack and jones ürünleri %50’ye varan indirimlerle Amazon Türkiye’de. Erkek joe ceket, büyük fırsat indirimleri, prime avantajları, kargo ve iade ücretsiz olarak sizlerle. Siz de bu büyük fırsatları ve uygun fiyatları bulabileceğiniz prime günlerinde ister kendinize, isterseniz de ‘Babalar Gününde’ babanıza hediye olarak alabileceğiniz jack and jones ürünlerine hemen göz atabilirsiniz.

7- Her mevsim vazgeçilmez erkek sweatshirtler

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Seçili koton ürünlerinde %30’a varan indirimler, prime ayrıcalıklarıyla sizlerle buluşuyor. Koton erkek sweatshirtler yaklaşan babalar günü için, size birçok fırsat sunmakta.

8- Çocuklarınızla beraber modaya uyun!

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Koton kız çocuklarınıza birbirinden renkli sweatshirtleri %30’a varan indirimlerle getiriyor. Tatlılıklarına tatlılık katacak, pembe renkli baskılı sweatshirt, prime avantajları ve büyük fırsat indirimleri ile sizlerle. İlk siparişinizde kargo bedava. İade etmek isterseniz de ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

9- Hem kullanışlı hem moda ikisi bir arada!

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Bu yazın en son modası olan çarpraz çantalara bayılacaksınız! Hem çok kullanışlı, hem de iç hacmi oldukça geniş. Renk çeşitleri ve indirimli fiyatlarıyla bu çanta bir harika. Kindfox Kanvas Portatif Çapraz Çanta siparişini beklerken sabırsızlanacaksanız.

10- Kadın tişörtlerinde son moda

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Bu yaza en iyi tişörtlerle girmeye hazır mısınız? Rock&Roll kızıldereli lacivert kısa kollu t-shirt, Prime Day’e özel büyük fırsat indirimleri ile sizleri bekliyor. Kaliteli ve iyi olanı avantajlı ve ayrıcalıklı fiyatlarla almak için hemen Amazon alışveriş sitesine tıklayın ve birbirinden farklı baskılı Rock&Roll t-shirtlere göz atın.

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