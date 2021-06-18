Amazon Prime Day indirimlerini inceliyoruz: Elektronik

Prime Day kapsamındaki bir heyecan verici haberi daha sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amazon, Prime Day kapsamında, Prime üyelerine müthiş indirimlerin yanı sıra harika bir konser serisi sunak! Sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin gerçekleştirecekleri Prime Day Show, tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.
Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz serimizde sizin için derlediğimiz ürünler, bu sefer elektronik kategorisinden geliyor.
Müzik dinlemek denince akla ilk gelen markalardan biri olan JBL hoparlör ve kulaklık ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Yüksek seviye ses kalitesini çekici tasarımlarıyla buluşturan JBL ürünlerini birçok amaçla kullanabilirsiniz. Birçok farklı özelliği ile ön plana çıkan bu ürünlere Amazon Prime Day kapsamında %30’a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.
Elektronik aksesuar ihtiyacı olanların vazgeçilmez markası Ttec, Amazon Prime Day’e özel %40’a varan indirimlerle sizlerle buluşuyor. Şarj kablosundan adaptöre, taşınabilir şarj aletlerinden kulak içi kulaklıklara yüzlerce çeşit ürün arasından seçim yapabilirsiniz. Kaliteli malzemelerden üretilmesi sayesinde uzun ömürlü olan bu kullanışlı ürünleri yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.
Neredeyse birçok elektronik cihazda kullanılan pillerin sürekli olarak değiştirilmesi sinir bozucu bir hal alabiliyor. Diğer sıradan pillere daha fazla kullanım ömrü sunan Duracell piller, Amazon Prime Day’e özel %30’a varan indirimlerle sizlerin beğenisine sunuluyor. Bu özel fırsat sayesinde hem cihazlarını uzun süre güvenle kullanabilir, hem de indirimlerden yararlanarak bütçenizi koruyabilirsiniz.
Akım korumalı prizinden kablosuz şarjına, taşınabilir şarj aletinden çeşit çeşit adaptörlere kadar yüzlerce farklı ürünü yelpazesinde barındıran Belkin markası, kullanıcılarına yüksek kalite ve rahat kullanım sağlar. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak veya babalar gününde babanıza kullanışlı bir hediye vermek için Prime Day’e özel Belkin ürünlerindeki %30’a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.
Birçok farklı kategoride kullanıcılarına kaliteli ve kullanışlı ürünler sunan Sony, yıllardır kendine has tasarımlarıyla piyasada en çok bilinen ve sevilen bir markalardan biridir. Kulaklık, fotoğraf makinesi, televizyon ve Playstation gibi yüzlerce çeşit Sony ürünleri Prime Day’e özel %30’a varan indirimlerle sizlerle buluşuyor. Ayrıca indirimlerden yararlanarak babalar gününe özel hediye seçimleri de yapabilirsiniz.
Kaliteli müzik deneyimi denince akıllara en çok gelen Sennheiser markasının eşsiz tasarımlı ürünleridir. Kablolu kulak içi ve kulaküstü kulaklıkların yanı sıra kablosuz seçenekleriyle de geniş bir ürün yelpazesi oluşturur. Sennheiser aksesuarlarındaki %20’ye varan indirimler sayesinde hem bu muazzam ses deneyiminin tadını çıkarabilir hem de size özel fırsatlardan yararlanarak bütçenizi koruyabilirsiniz.
Yukarıda sizler için didik didik ettiğimiz elektronik kategorisindeki çeşitli ürünlere Amazon Prime Day kapsamında üyelik fırsatını değerlendirebilir, size özel indirimlerle ulaşabilir, isterseniz babalar gününe özel hediyeler de seçebilirsiniz. Ayrıca Prime avantajlarından yararlanarak bu 1 aylık süre içerisinde Prime Video aracılığıyla ödüllü dizi ve filmleri keyifle izleyebilirsiniz. Prime Gaming sayesinde oyunlarınızı oynayabilir, Twitch’teki yayıncılara Prime abonesi olarak yayınların zevkini doyasıya çıkarabilirsiniz. Saymakla bitmeyen Amazon Prime avantajlarını denemenin tam zamanı… Hem de ilk ay ücretsiz. Sakın kaçırmayın!
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