Amazon Prime Day indirimlerini inceliyoruz: Elektronik

Prime Day kapsamındaki bir heyecan verici haberi daha sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amazon, Prime Day kapsamında, Prime üyelerine müthiş indirimlerin yanı sıra harika bir konser serisi sunak! Sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin gerçekleştirecekleri Prime Day Show, tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.

Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz serimizde sizin için derlediğimiz ürünler, bu sefer elektronik kategorisinden geliyor.

1. JBL kulaklık ve hoparlörlerde %30’a varan indirimler



Müzik dinlemek denince akla ilk gelen markalardan biri olan JBL hoparlör ve kulaklık ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Yüksek seviye ses kalitesini çekici tasarımlarıyla buluşturan JBL ürünlerini birçok amaçla kullanabilirsiniz. Birçok farklı özelliği ile ön plana çıkan bu ürünlere Amazon Prime Day kapsamında %30’a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.