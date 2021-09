Amazon Prime Gaming'in eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor.

İŞTE AMAZON PRIME EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon Prime üyeleri, bu ay Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Eylül ayı boyunca Prime Gaming'de, Brawlhalla, Red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys ve daha birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmeler yer alacak.

(AA)