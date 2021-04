Amazon Prime Gaming'in nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Nisan ayı ücretsiz oyunları arasında şu oyunlar bulunuyor:

Move or Die: Couch Party Edition: Hızlı, 4 kişilik yerel veya online çoklu oyuncu seçenekleriyle sunulan Move or Die: Couch Party Edition'da oyun mekanikleri her 20 saniyede bir değişiyor. Arkadaşlıkları test eden oyun tanımının tam karşılığı olan Move or Die, kolayca alışılabilen ancak bırakması zor oyunlar arasında yer alıyor.

Before I Forget: Bir evde yalnız bir kadın. Bir gizem ve bir aşk hikayesi. Aşk, kayıplar ve güzel yaşanmış bir hayatın hikayesinin anlatıldığı oyunda geçmiş üzerindeki sis perdesini aralamak için günümüzü keşfedin. Anlatımlı bir keşif oyunu olan Before I Forget, hafızaların yavaşça silindiği ve karmakarışık hale geldiği bir evrende geçiyor.