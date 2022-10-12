Amazon Prime iptal etme adımları: Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

En popüler oyunlardan ödüllü ve en sık izlenen dizilere kadar birçok hizmetin alınabildiği Amazon Prime üyelik sistemini iptal etmek de üye olmak kadar kolay bir işlemdir. Amazon Prime aboneliği iptali yapabilmek için birkaç adımı izlemek yeterli olacaktır. Platformun kendi sayfasından ilgili menüler aracılığı ile üyelik kısa süre içinde iptal edilebilir.
Amazon Prime üyeliğine sahip olan kişi bu üyeliği iptal ettirmek istediği zaman şu adımları takip ederek üyeliğini ya da ücretsiz denemesini kolayca iptal ettirebilir:
Üyelik yenilenmeden ya da değiştirilmeden üç gün önce bir yenileme hatırlatması için bir mail gönderilmesi talebinde bulunulabilir. Bunu yapmak için sayfanın sol üst tarafında bulunan Üyeliği Yönetin açılır menüsü içinden Yenilemeden Önce Hatırlat sekmesi tıklanır. Eğer yenileme tarihi sonraki üç gün içindeyse bu hatırlatma seçeneği geçerli değildir.
Amazon prime üyeliği sonlandırma işlemi yapabilmek için Bedava Teslimat ve Prime Video hizmetleri dahil olmak üzere hiçbir Amazon Prime ayrıcalığından yararlanılmamış olması şartı vardır. Bu şarta uyan her üye eğer üyeliğini iptal ettirmek istiyorsa para iadesi alma hakkına da sahip olur.
Ayrıca tüm Amazon prime işlemlerini sistemin kendi internet sayfasından yapmak mümkündür. Amazon prime otomatik ödeme kapatma işlemi, üyelik iptali, hatırlatma gibi servisler site üzerinden ilgili menüler aracılığı ile yapılabilir.
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