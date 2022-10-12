Amazon Prime iptal etme adımları: Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

En popüler oyunlardan ödüllü ve en sık izlenen dizilere kadar birçok hizmetin alınabildiği Amazon Prime üyelik sistemini iptal etmek de üye olmak kadar kolay bir işlemdir. Amazon Prime aboneliği iptali yapabilmek için birkaç adımı izlemek yeterli olacaktır. Platformun kendi sayfasından ilgili menüler aracılığı ile üyelik kısa süre içinde iptal edilebilir.

Amazon Prime üyelik iptali nasıl yapılır?

Amazon Prime üyeliğine sahip olan kişi bu üyeliği iptal ettirmek istediği zaman şu adımları takip ederek üyeliğini ya da ücretsiz denemesini kolayca iptal ettirebilir:

Prime Üyeliğinizi Yönetin sayfasına gidilir.

Ücretli olan Amazon Prime üyeliğine ya da ücretsiz deneme üyeliğine bağlı olarak şu adımlar takip edilerek işlem sonlandırılır:

Ücretli üyeliği sonlandırmak için sayfanın sağ tarafında bulunan Üyeliği Sonlandır seçeneğine tıklanır. Ücretsiz teslimat ve Prime Video hizmetleri de dahil olacak şekilde Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmamış olan ücretli üyeler para iadelerini kesintisiz olarak alma hakkına sahiptir.

Ücretsiz bir deneme iptal etmek için sayfanın sağ tarafında bulunan ücretsiz denemeyi iptal et ya da devam edilmesin seçeneğine tıklanır. Açılan sayfadan sonlandır seçeneği belirlenir. Ücretsiz deneme süresi sona erinceye kadar ayrıcalıklardan yararlanma imkânı vardır.

Daha sonrasında üyelik talebe istinaden iptal edilir. Bu işlemin ardından üye hiçbir ödeme ile yükümlü olmaz.

Üyelik yenilenmeden ya da değiştirilmeden üç gün önce bir yenileme hatırlatması için bir mail gönderilmesi talebinde bulunulabilir. Bunu yapmak için sayfanın sol üst tarafında bulunan Üyeliği Yönetin açılır menüsü içinden Yenilemeden Önce Hatırlat sekmesi tıklanır. Eğer yenileme tarihi sonraki üç gün içindeyse bu hatırlatma seçeneği geçerli değildir.

Amazon Prime'ı iptal edince para iadesi yapılıyor mu?

Amazon prime üyeliği sonlandırma işlemi yapabilmek için Bedava Teslimat ve Prime Video hizmetleri dahil olmak üzere hiçbir Amazon Prime ayrıcalığından yararlanılmamış olması şartı vardır. Bu şarta uyan her üye eğer üyeliğini iptal ettirmek istiyorsa para iadesi alma hakkına da sahip olur.

Ayrıca tüm Amazon prime işlemlerini sistemin kendi internet sayfasından yapmak mümkündür. Amazon prime otomatik ödeme kapatma işlemi, üyelik iptali, hatırlatma gibi servisler site üzerinden ilgili menüler aracılığı ile yapılabilir.



