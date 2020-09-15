Amazon Prime nedir? Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?

Dünyanın en çok kazanan yatırımcı ve internet girişimcisi Jeff Bezos tarafından oluşturulan Amazon Prime artık Türkiye'de de kullanılacak. Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Amazon Prime ile neler yapılır? Amazon Prime üyeliği hakkında merak edilenler.
Amazon Prime kullanıcılarına oldukça kolaylıklar sunacak güzel bir hizmet. Amazon Prime'a üye olmak isteyen kullanıcılar, uzun süre beklemek istemiyorsa eğer satın alım yaparken "hızlı kargo" teslimat yöntemini seçerse daha hızlı kargolarını alabilecekler. Hızlı kargonun ücreti diğerinden farklıdır.
Amazon Prime hizmetinin içine ek olarak; Amazon Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Photos, Amazon Prime Reading, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.
Amazon Prime Video, birçok dizi ve film arşivi yer alıyor. Amazon Prime Video da Netflix gibi uluslararası birçok dizi ve film paylaşılan ve izlenilen bir platform.
Amazon Prime hangi işletim sistemi ile çalışmaktadır merak edenlere; Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.
Amazon Prime Music ses kalitesi ve müzik arşivi ile Spotify'ın en büyük rakiplerinden birisi. Dünyadaki birçok müzik çeşidi ve sanatçıya ulaşan programda ekstra bir ücret ödenmiyor.
Amazon Prime Reading ücretli midir, araştırılıyordu. Prime üyelerine ücretsiz olarak verilen Amazon Prime Reading, Amazon'da bulunan e-dergi ve e-kitaplara ulaşarak, ücretsiz okuma imkanı tanıyor.
Amazon Cloud ile ortaya çıkan Amazon Photos, bulut tabanlı bir hizmettir. Kullanıcılarına sınırsız fotoğraf depolama hizmeti verir.
Bilindiği üzere Twitch çok tercih edilen bir oyun platformu. Twitch Prime 'da üyelere özel kampanyalar ve indirim gibi birçok fırsatlar sunuluyor.
Amazon Prime üye olmak isteyenler aşağıda, Amazon Prime kayıt linki üzerinden giriş yaparak "kayıt" düğmesine bastıktan sonra, verilen talimatları gerçekleştirin. Hemen ardından Amazon Prime 30 günlük deneme ücretsiz üyeliğiniz başlayacak. Üye olurken talep edilen kart bilgilerinden herhangi bir çekim yapılmayacak. 30 gün deneme sonrası iptal etmezseniz ücret alınır. 29. gün iptalini yaparsanız herhangi bir ücret yansımaz, ücretsiz kullanmış olursunuz.
Amazon Prime'a üye olunca ilk 30 gün ücretsiz kullanım hakkı olacaktır. Ücretsiz kullanım hakkı bitince Amazon Prime aylık ücreti 7,90 TL'dir. Herhangi bir sözleşme ihtiyacı duymayan Amazon Prime iptali istenilen tarihte yapılır
Amazon Prime'da hangi diziler yayınlanacak araştırılıyor. İşte Amazon Prime'da yayınlanan dizilerin listesi!
Hunters (IMDb: 7,2)
One Mississippi (IMDb: 7,3)
Homecoming (IMDb: 7,5)
Transparent (IMDb: 7,8)
Carnival Row (IMDb: 7,9)
The Man in the High Castle (IMDb: 8.0)
Modern Love (IMDb: 8,0)
Tom Clancy's Jack Ryan (IMDb: 8,1)
Mozart in the Jungle (IMDb: 8,2)
Sneaky Pete (IMDb: 8,2)
Goliath (IMDb: 8,2)
Undone (IMDb: 8,3)
Bosch (IMDb: 8,4)
Fleabag (IMDb: 8,7)
The Boys (IMDb: 8,7)
The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8,7)
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