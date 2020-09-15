Amazon Prime nedir? Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?

Dünyanın en çok kazanan yatırımcı ve internet girişimcisi Jeff Bezos tarafından oluşturulan Amazon Prime artık Türkiye'de de kullanılacak. Amazon Prime dizileri neler? Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Amazon Prime ile neler yapılır? Amazon Prime üyeliği hakkında merak edilenler.

AMAZON PRIME NEDİR?

Amazon Prime kullanıcılarına oldukça kolaylıklar sunacak güzel bir hizmet. Amazon Prime'a üye olmak isteyen kullanıcılar, uzun süre beklemek istemiyorsa eğer satın alım yaparken "hızlı kargo" teslimat yöntemini seçerse daha hızlı kargolarını alabilecekler. Hızlı kargonun ücreti diğerinden farklıdır.

AMAZON PRIME ÖZELLİKLERİ NELER?

Amazon Prime hizmetinin içine ek olarak; Amazon Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Photos, Amazon Prime Reading, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.

AMAZON PRIME VİDEO NEDİR?

Amazon Prime Video, birçok dizi ve film arşivi yer alıyor. Amazon Prime Video da Netflix gibi uluslararası birçok dizi ve film paylaşılan ve izlenilen bir platform.

Amazon Prime hangi işletim sistemi ile çalışmaktadır merak edenlere; Android, iOS, Smart TV'ye ek olarak Xbox ve PS4 ile de uyumlu çalışmaktadır.