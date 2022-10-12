Amazon Prime nedir, ne işe yarar? Amazon Prime hizmetleri nelerdir?

Son yıllarda internet siteleri ve uygulamalar aracılığı ile alışveriş seçeneği daha çok kullanılır oldu. Gıda ürünlerinden e-kitap veya müzik de dahil olmak üzere birçok alanda alışveriş, e-ticaret siteleri üzerinden yapılmaya başlandı.

Teknolojinin var ettiği bir hız çağında yaşıyor olmak, alışveriş konusunda da birçok alternatifin gelişmesine sebep oldu. Amazon Prime de birkaç yıldır Türkiye'de abonelerine oyun, video, müzik gibi hizmetler sağlıyor. Bu hizmetlerden faydalanabilmek için aylık bir abonelik ücreti ödenmesi gerekiyor.

Amazon Prime nedir?

Amazon Prime, dünyaca ünlü bir e-ticaret şirketi olan Amazon tarafından sunulan bir üyelik sistemidir. Birkaç yıl önce Türkiye'de de hizmete açılmıştır. Birçok servis ve özel içerik barındırır. Abonelerine, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinin içerdiği birçok ayrıcalık sunar.

Amazon Prime hizmetleri nelerdir?

Amazon Prime üyelik sistemi, Amazon'un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek bir platformda topladı. Prime Video ve Prime Gaming aracılığı ile video, müzik, diziler, filmler, video oyunları hizmetlerinden Amazon Prime üyelik sistemi ile yararlanmak mümkündür.

Amazon Prime ne işe yarar?

En çok izlenen, ödüllü filmler ve dizileri izlemek, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar, Twitch.tv için abonelik gibi hizmetler sunan bir platformdur. Bunun dışında Amazon Prime üyelerine özel bir ayrıcalığa sahiptir. Üyeler Amazon'un dünya çağında düzenlediği bir etkinlik olan yılın en büyük indirim günler Prime Day için özel indirimlerden ve fırsatlardan yararlanabilir.

Amazon Prime üyelik ücreti var mı?

Aylık abonelik ücreti ile Amazon Prime üyesi olmak mümkündür. Üyelik birçok ayrıcalık barındırır. Abone olduktan sonra ilk otuz günlük kullanım ücretsizdir. Aylık ödenecek üyelik bedeli ise 2022 yılında 7,90 TL'dir. Farklı üyelik seçenekleri de vardır.

Amazon Prime'e ait siteye girerek abone olmak mümkündür. Ücretsiz deneme üyeliği olarak ilk otuz gün için deneme süresi verilmiştir. Bu sisteme üye olunup ödeme yapanlar istedikleri takdirde on dört gün içinde cayma hakkına da sahiptir. Eğer on dört gün içinde herhangi bir prime hizmetinden yararlanılma durumu olmadıysa üyelik ücretinin tamamı kişiye iade edilir.



