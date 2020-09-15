Amazon Prime Türkiye'ye geldi! İşte Amazon Prime'ın Türkiye fiyatı

Amazon, Amazon Prime servisini bir süredir yurt dışındaki kullanıcılara sunuyordu. Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, sürpriz bir kararla Amazon Prime servisini Türkiye'ye getirme kararını aldı ve Amazon Prime'ın Türkiye fiyatını açıkladı.

AMAZON PRİME TÜRKİYE'DE

Amazon Prime fiyatı, aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Amazon Prime Video ve Prime Gaming gibi popüler servisleri de içinde bulunduran aylık abonelik ücreti birçok kişiyi şaşırttı. Zira, ülkemizdeki online dizi, film izleme platformları daha yüksek fiyatlar talep ediyor. Amazon ise oldukça rekabetçi bir fiyat sunarak birçok hizmeti içinde bulunduran Amazon Prime için daha uygun bir abonelik fiyatı sunuyor. Fakat dizi ve film gibi içeriklerin bulunduğu Amazon Prime Video'da Türkçe içeriklerin sayısı ise biraz az. Yakın zamanda bu içeriklerin artması bekleniyor.

Amazon Prime'da Amazon'da hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçenekler de bulunuyor. Amazon Prime ülkemizde 30 gün boyunca ücretsiz deneme süresi sunuyor. 30 günün sonunda ise hizmet almaya devam etmek için aylık 7,90 TL'lik abonelik ücreti kesiliyor. Amazon Prime'a abone olmak ise gayet basit.