Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor?

Amazon Prime'da dünyanın en prestijli televizyon ödülü sayılan Emmy gibi çok sayıda ödül kazanan orijinal yapımlar bulunuyor.

Amazon'un orijinal yapımlarından öne çıkanları arasında The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, Goliath, Carnival Row, Bosch, Homecoming, Tales from the Loop, Undon, Fleabag, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle var.

En beğenilen yapımlar Netflix'te

Amazon da Netflix gibi uluslararası yapımlara imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde yazar Orhan Pamuk'un romanı Masumiyet Müzesi'nin Amazon tarafından Türkiye'de diziye uyarlanacağı haberleri çıkmıştı.

Amazon Prime dünya çapında 150 milyon üyesiyle dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix'in en büyük rakibi.

Netflix'in 192 milyon abonesi bulunuyor.

Netflix ve Amazon Prime'ın video tarafında gittikçe güçlenen rakipleri arasında ise Disney+, Hulu, HBO Max ve Apple var.

Bütün yayımcı platformları bünyesinde buluşturan Reelgood şirketinin verilerine göre Amazon Prime, bünyesinde en çok yapıma yer veren platform olmasıyla rakiplerine fark atıyor.