Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor?

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon'un üyeliğe dayalı alışveriş, video ve oyun hizmeti Amazon Prime, bugün itibarıyla Türkiye'ye kullanıma girdi. Amazon Prime'ın Türkiye'deki abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak açıklandı.

Amazon'un servislerinden özel olarak yararlanmanızı sağlayan Amazon Prime; hızlı kargo, ertesi gün teslimat, video ve oyun hizmetlerinden faydalanma imkanı sunuyor.

Amazon Prime'ın yurt dışında sunduğu hizmetler arasında e-kitap ve müzik de var.

Platforma ilk kez üye olan kullanıcıların ise 30 gün boyunca ücretsiz kullanım hakkı var.

Amazon Prime'ın hem küresel hem de girdiği pazarlarda yerel şirketlerle rekabet etmesi gerekiyor.

Bu platforma üye olmayı değerlendiren kullanıcılar, öncelikli olarak Amazon'un rakiplerine göre nasıl bir performans sergilediğini göz önünde bulunduruyor.

Amazon Prime'ın perakende ve video hizmeti açısından hangi şirketlerle rekabet ettiğini ve nasıl bir performans sergilediğini derledik.

Videoda Netflix'in en büyük rakibi

Amazon Prime'ın video hizmeti açısından Türkiye'de küresel bir şirket olarak Netflix, yerel olarak da Blu TV, PuhuTv gibi platformlarla rekabet etmesi gerekecek.