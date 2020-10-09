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Amazon Rivian üretimi elektrikli aracını tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Amazon, elektrikli aracını görücüye çıkardı. Rivian'dan özel olarak sipariş edilen araçlar tamamen elektrikli olmalarıyla dikkat çekiyor. Amazon'un elektrikli araçları teknolojik yeniliklere de ev sahipliği yapıyor.

Amazon Rivian üretimi elektrikli aracını tanıttı!

Elektriğe geçiş tüm hızıyla sürüyor. Özellikle otomobil dünyasında son dönemde içten yanmalı motorların yavaş yavaş bırakıldığı, elektrik motorlu araçlara geçiş yapıldığı görülüyor. Fakat elektriğe geçiş yapan firmalar sadece otomobil üreticileriyle de sınırlı değil. Amazon gibi e- ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar da kullandıkları araçlarda elektriğe geçiş için çalışmalar yürütüyor. Amazon'un Rivian ortaklığıyla ürettiği elektrikli kargo aracı da bunun bir örneği.

AMAZON ELEKTRİKLİ ARACI İLE KARGO DAĞITACAK

Amazon, elektrikli otomobil üreticisi Rivian'a geçtiğimiz şubat ayında araç siparişi vermişti. Bu araçlar, Amazon'un tanıtımıyla gün yüzüne çıktı. The Verge'de yer alan habere göre, Amazon'un elektrikli aracı kargo departmanında kullanılacak. Yani Amazon'un kargo taşımacılığını önümüzdeki dönemde elektriğin gücüyle yapacağını söylemek mümkün.

Amazon elektrikli aracı-1

ARAÇTA TEKNOLOJİK GELİŞTİRMELER VAR

Amazon'un elektrikli aracı, pek çok sensöre ev sahipliği yapıyor ve güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Aracın hem ön hem de arka tarafında LED farlar yer alıyor. Öndeki LED farların bize fazlasıyla Rivian R1T'yi anımsattığını belirtmemiz gerek. Amazon'un Alexa entegrasyonu ise araçlarda bulunun diğer bir özellik olarak öne çıkıyor.

Amazon elektrikli aracı-2

AMAZON'UN HEDEFİ KARBON NÖTR OLMAK

Amazon 2022 sonuna kadar 10 bin elektrikli aracı bünyesine katmayı planlıyor. Firmanın diğer bir planı ise 2030'a kadar 100 bin elektrikli aracı kullanmaya başlamak. Amazon böylece 2040 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor.

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