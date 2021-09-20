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Amazon sahtekarlık sebebiyle 600 markayı yasakladı

20.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online alışveriş mağazası Amazon, güvenlik ve sahtekarlık konularında sıkı denetimler yapmaya başladı. Bu kapsamda dolandırıcılıkla bağlantısı olduğu tespit edilen 600 Çinli marka yasaklandı.

Amazon sahtekarlık sebebiyle 600 markayı yasakladı

Şirketin bir sözcüsü bu 600 markanın Amazon’un politikalarını, özellikle de inceleme kötüye kullanımıyla ilgili olanları bildiği halde, tekrar tekrar ve önemli ölçüde ihlal ettiği için yasaklandığını söyledi. Kaç şirketin yasaklandığının bilgisi ise Çinli yerel bir gazetede duyuruldu.

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Amazon’un bu kural ihlali yapan şirketleri banlama uygulamasına başka hangi Çinli markaların dahil olabileceği belli değil. Bazı şirketlerin Amazon’un ağından kaçması çok da zor olmayacaktır. Temmuz ayı başlarında, Amazon 340 çevrimiçi mağazayı daha kapatmıştı. Şirket ayrıca kapatılan mağazaların 20 milyon dolar değerindeki varlıklarını da dondurmuştu.

İşte Amazon’un tam açıklaması:

“Amazon, müşterilerin güvenle alışveriş yapabilmeleri ve satıcıların sağlıklı rekabet ortamında işlerini büyütme fırsatına sahip olabilmeleri için mağazamızda harika bir deneyim oluşturmak için çok çalışıyor. Müşteriler bilinçli satın alma kararları vermek için ürün incelemelerinin doğruluğuna ve gerçekliğine güveniyor. Hem alıcılar hem de satış ortakları için topluluk özelliklerimizin kötüye kullanılmasını yasaklayan net politikalarımız var. Bu politikaları ihlal edenleri dünyanın neresinde olursa olsun askıya alır, yasaklar ve yasal işlem başlatırız. Kurallarımızı bildiği halde birden fazla ve tekrarlanan politika ihlallerinde bulunanlar da dahil olmak üzere kötü niyetli şirketlerle mücadelemize devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Çin Amazon
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