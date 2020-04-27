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Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere şirketin satıcıların veri güvenliği ile ilgili çok sert tedbirleri bulunuyor. Fakat bu durum çalışanları pek engellemiş gibi görünmüyor.

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

Rekabetin çok yüksek olduğu piyasalarda satıcı verilerinin değerli olması nedeniyle Amazon bunları sunucularında güvenli bir şekilde saklıyor.

Bazı Amazon çalışanlarının şirketin web sitesinde kayıtlı olan kullanıcılara ait bilgilere ulaştığı ifade edildi. Bu bilgileri daha iyi ürünler ve daha ucuz mal üretmek için kullandıkları söyleniyor. Bunu basit bir örnekle anlatırsak konu çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

Herhangi bir Amazon çalışanının sitedeki bir şirketin bilgilerini çaldığını düşünün. Bu bilgiler içerisinde ürünlerini hangi fiyata sattığı ve kaç tane satış yaptığı gibi detaylar yer alsın. Ayrıca çalınan veriler arasında Amazon’un katkı payı gibi çeşitli ek detaylar da yer alıyor. Çalışanlar bu şirketlerin satışını yaptıkları ürünleri çok daha ucuza satabilmek için kayıtlara göz atıyor. Bütün verileri işleyen çalışanlar son olarak ürünleri çok daha ucuza piyasaya sunabiliyor.

Şirket bunu daha önceden düşünmüş olmalı ki böyle bir şeyin yasak olduğunu özellikle belirtiyor. Ancak çalışanların buna pek uyuduğunu söylemek mümkün değil. Amazon defalarca ve özellikle de geçtiğimiz Temmuz ayında böyle bir şeyin yaşanmadığını söylemişti. Şimdi bu iddialar tekrarlanıyor. Sizce Amazon gerçekten de kullanıcıların verilerini çalıyor mu?

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Anahtar Kelimeler:
Amazon veri

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