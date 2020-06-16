Amazon Sosyal Mesafeyi Arttırılmış Gerçeklik ile Koruyacak

Corona virüsü salgınında, özellikle depo çalışanlarını riske atmakla eleştirilen e-ticaret devi Amazon, sosyal mesafeli çalışma şartlarını uygulamak için yapay zeka kullanacak.

Amazon’un ‘’Mesafe Asistanı’’ adını verdiği arttırılmış gerçeklik teknolojisi, şirket binalarında ve depolarında çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasından sorumlu olacak. Yoğun insan trafiği olan çalışma alanlarını analiz etmek için kamera görüntülerini kullanacak olan Mesafe Asistanı, canlı kamera görüntüleri ve diğer görsellerden yararlanarak kişilerin birbirine ne kadar yaklaştığını belirleyecek.

50 inç bilgisayar ekranı, kamera ve bilgisayar sistemi, insanları çevrelerinden ayırt etmek için makina öğrenimi modellerini kullanıyor ve bu analizi derinlik sensörleri ile birleştiriyor.

Bilgisayar monitörü, kameranın önünden geçen çalışanların aralarına 2 metre mesafe koyup koymadıklarını ölçebiliyor. Yeşil çemberler doğru mesafeyi gösterirken, kırmızı çemberler 2 metreden fazla yakınlaşmayı işaret ederek çalışanı uyarıyor.