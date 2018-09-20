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Amazon Türkiye açıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Uzun zamandır faaliyetlerine başlayacağı iddia edilen Amazon Türkiye sonunda açıldı.

Amazon Türkiye açıldı!

Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından biri olan ABD merkezli Amazon'un Türkiye'de faaliyetlerine başlayacağı aylar öncesinden iddia edilmişti. Hatta Türkiye ofisi için iş ilanları da veren firma, uzun bir süredir ülkemizdeki faaliyetlerine Avrupa'dan devam ediyor.

AMAZON TÜRKİYE AÇILIYOR

Son aylarda çalışmalarına hız veren Amazon Türkiye ofisi nihayet resmi olarak faaliyetlerine başlama kararı aldı. İş ortakları tarafından doğrulanan bilgileri göre Amazon Türkiye ofisi 19 Eylül 2018 tarihinde yani bugün faaliyetlerine başladı.

Türkiye internet sitesini de aktif eden Amazon'un faaliyetlerine başlayacağı kesinleşti. Şirketin Türkiye'deki ofisinin İstanbul'da olacağı ve başındaki isim de belli olduğu iddia ediliyor.

AMAZON.COM.TR DE AÇILDI

Daha önce girildiğinde Almanya sayfasına yönlendirilen www.amazon.com.tr adresi de aktif olarak kullanılabiliyor. Sayfa girildiğinde ise aşağıdaki mesaj ile karşılaşılıyor. Şimdilik ürün sayısı az olan sitede fiyatların ise bazı ürünlerde makul olduğu görülüyor.

ALMANYA ÜZERİNDEN GÖNDERİM YAPIYORDU

Uzun bir süredir Türkiye faaliyetleri ile ilgili olarak çalışmalar yapan Amazon, geçen yıl Almanya sitesi üzerinden Türkiye'ye bazı ürünlerini göndermeye başlamıştı. Hatta bu iş için Türkçe dil desteği de sunan şirket birçok üründeki vergi ve kargo miktarlarının yüksekliği yüzünden istediği satışlara ulaşamamıştı.

Sektöre faydası olacak bu gelişme bazı çevrelerce 'heyecanla' bekleniyor olsa da Türkiye'de mevcut dağıtım ağı ve kargo şirketlerinin durumu düşünüldüğünde Amazon Türkiye'nin nasıl farkındalık oluşturacağı pek bilinmiyor. Yine de e-ticaret sektörünün en önemli isminin Türkiye'de faaliyetlerine başlaması önemli bir gelişme.

Kaynak: Teknolojioku

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Amazon amazon türkiye

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