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Amazon Türkiye fiyatlarıyla hayal kırıklığı yarattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir Türkiye pazarına girmesi beklenen dünya e-ticaret devi Amazon, nihayet ülkemizde de hizmet vermeye başladı. İşte Amazon Türkiye hakkındaki ilk detaylar.

Amazon Türkiye fiyatlarıyla hayal kırıklığı yarattı

Hali hazırda dünyanın en değerli 2. şirketi konumunda bulunan Amazon, nihayet Türkiye’de de hizmet vermeye başladı. Dünyanın pek çok ülkesinde e-ticaret söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim olan Amazon’un Türkiye pazarına gireceği uzun bir süre önce belli olmuştu.

Nihayet beklenen gün geldi ve Amazon Türkiye geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde Amazon.com.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başladı.

Amazon’u bilenler bilir. Bilmeyenler için de pek çok ürünün piyasa fiyatının hayli altına satıldığı bir e-ticaret merkezi tanımlaması yapabiliriz. Peki Amazon Türkiye fiyatları itibariyle gerçek anlamda kullanıcıları memnun edebilecek mi?

Aslında kullanıcıların Amazon’un Türkiye’ye gelmesini istemelerinin nedeni de buydu. Özellikle elektronik ürünleri, piyasa fiyatının altına satın alabilmek. Malum pek çok üretici Amazon için özel bir fiyat tarifesi çıkarıyor. Doğal olarak Amazon da bu ürünleri piyasa fiyatının altına satabiliyor.

Amazon Türkiye fiyatlarına baktığımızda ise diğer e-ticaret siteleriyle önemli bir farkının bulunmadığı görünüyor. Zaten pek çok ürün 3. parti satıcılar tarafından listelenmiş. Yani Amazon.com.tr’nin şimdilik için boş bir dükkan olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır.

Öte yandan Amazon.com.tr’de olmayan bir ürünü hala dışarıdan getirtebiliyorsunuz. Olan ürünler içinse sizi Türkiye mağazasına yönlendiriyor.

Bakalım Amazon, ülkemizdeki e-ticaret kavramına yeni bir soluk getirebilecek mi? Bunu yakında göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
amazon türkiye teknoloji

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