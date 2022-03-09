Amazon'un 2022'de en çok satan ev yaşam ürünleri

En sık kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran ürünler, ev yaşam ürünleri. Yaşam alanlarımız ne kadar bize özgü ve ihtiyaçlarımıza cevap veriyorsa o kadar huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Evimizi dilediğimiz şekilde aydınlatmamızı sağlayan, kullanışlı ve pratik tasarımlarıyla işlerimizi hızlandıran, ihtiyacımıza cevap vererek hayatımızı kolaylaştıran ev yaşam ürünleri, her zaman ihtiyaç listesinin başında yer alıyor. Siz de alışveriş denince ev yaşam kategorisine tıklayanlardansanız Amazon'un 2022 yılında en çok satılanlar listesine giren ürünlerini incelediğimiz yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

1. İstediğiniz atmosferi oluşturmanızı sağlayan Osram Ampul

Sürekli aynı aydınlatmayla zaman geçirmek sıkıcı olabilir. Evinizin atmosferini dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz bir ürün arıyorsanız Osram Ampul'ü tercih edebilirsiniz. Kumandasıyla uzaktan kontrol edebileceğiniz ürünü istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. 16 farklı renk seçeneği arasından kumandayı kullanarak dilediğiniz ışığı seçebilirsiniz. Üstelik tüm renkleri dim yapabilirsiniz. Akıllı lambayla evinizi istediğiniz ışık rengiyle aydınlatabilirsiniz. 9 w güce sahip LED lambayı 15.000 saat kullanım ömrü sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. 27 ila 65 K aralığında sıcaklığa ve 806 lümene sahip LED lambayı evde veya ofiste kullanabilirsiniz.

2. Video izlemeyi keyifli hale getiren Philips Hue Ambiance Play Lightbar

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Kompakt tasarımlı Philips Hue Ambiance Play Lightbar, çok yönlü aydınlatmasıyla dizi ve filmlerin ambiyansını artırmak için etkileyici ışık gösterisi sunar. Video ile senkronize şekilde hareket ettiği için izlediğiniz videolardan daha fazla keyif alabilirsiniz. Ayrıca bulunduğu ortamı aydınlatarak gece lambası görevi de görür. Soft ışığıyla patlama yapmayan lightbar, gözlerinizi rahatsız etmez. 2.000 ila 6.500 K renk sıcaklığı bulunan ürünün 16 milyon renk seçeneğinden dileğinizi ayarlayabilirsiniz. 2 m kablo boyu ile dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Cihazı ister televizyon arkasına isterseniz dolaba monte edebilirsiniz. Amazon sesli kumandasıyla uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

3. Kolay temizlik için Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Ev temizliğini kolaylaştıran Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, etrafa su sıçratmayan tasarımıyla yerlerin fazla ıslanmasına ve parkelerin zarar görmesine engel olur. %100 mikrofiber paspası, en zorlu kirleri ve tozları zahmetsizce temizler. Temizlik sırasında yerde çizgiler oluşmasına izin vermez. Hassas yüzeylere uygun ürün, zemini çizmez ve yıpratmaz. Üçgen başlık tasarımıyla köşeleri ve ulaşılması zor yerleri sorunsuz şekilde temizleyebilirsiniz. Pedal mekanizması sayesinde eğilmeden kolayca paspası sıkabilirsiniz. 360 derece dönebilen başlığıyla temizlik sırasında rahat hareket edebilirsiniz. 130 cm'ye kadar uzayan teleskopik sapını boyunuza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

4. Aydınlatmaları kontrol edebileceğiniz Philips Hue Bağlantı Köprüsü

Amazon'da en çok satılan ürünlerden biri de Philips Hue Bağlantı Köprüsü. Ürün, akıllı aydınlatma sistemlerini kontrol etmenize ve aynı anda senkronize olarak çalıştırmanıza yardımcı olur. Hue uygulaması üzerinden akıllı cihazınızla aydınlatmaları kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu sayede evde olmadığınız zamanlarda da ışıkları açıp kapatabilir, ışıkları kontrol ederek kötü niyetli insanları evinizden uzak tutabilirsiniz. Cihaz sayesinde aynı anda 50 adet ışığı rahatça kontrol edebilirsiniz. Alexa ve Google Asistans ile ışıkları sesinizle kontrol edebilir, zamanlayıcı özelliğiyle aydınlatmaların ne zaman yanıp söneceğine karar verebilirsiniz.

5. Maksimum hijyen için Philips FC9331/07 Elektrikli Süpürge

Philips FC9331/07 Elektrikli Süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisiyle kiri hızlıca içine çeker ve havadaki tozların %99.90'ını hazneye hapseder. Bu sayede temizlik sırasında tozu bir daha ortama salmaz. TriActive başlığıyla en zorlu alanlardaki kir ve tozları derinlemesine temizleyebilirsiniz. Tozların etrafa yayılmasını engelleyecek şekilde tasarlanan toz haznesi sayesinde etrafı kirletmeden hazneyi boşaltabilirsiniz. Teleskopik boru tasarımıyla farklı başlıkları kolayca takabilir ve boru uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Geniş arka kauçuk tekerleri hem zemine zarar vermez hem temizlik sırasında rahat hareket etmenize imkân tanır.

6. Kötü kokuları yok eden Glade Otomatik Sprey ve Yedek Lavanta

Kokular insan psikolojisini etkiler. Ferah ve güzel kokan ortamlar kendinizi enerjik, rahat ve huzurlu hissetmenizi sağlar. Bu nedenle yaşam alanlarınızın kötü kokundan arındırılmış olması gerekir. İş yerinde geçen stresli bir günün ardından evinizde sakinleşmenize ve rahatlamanıza yardımcı olacak bir ürün arayışındaysanız ihtiyacınıza cevap verecek ürün Glade Otomatik Sprey ve Yedek Lavanta olabilir. Lavanta kokusuyla evinizde huzurlu ve dingin bir ortam yaratmanızı sağlar. Zaman ayarlı sprey makinesi sayesinde belli aralıklarla bulunduğunuz ortama güzel koku yayar. Ürün, 60 güne kadar rahatlıkla kullanılır.

7. Işığın girmesini önleyen ÖZENEV Fon Perde

Loş ve romantik bir ortam oluşturmak için dışarıdan gelen ışığı minimuma indirmeli hatta tamamen kesmelisiniz. Böylece dilediğiniz aydınlatma ürününü kullanarak istediğiniz atmosferi kolayca yakalayabilirsiniz. Eğer eviniz çok ışık alıyorsa karartma perdelerinden destek alabilirsiniz. Amazon'un 2022 senesinde en çok satılanlar listesine girmeyi başaran ÖZENEV Fon Perde, ışığın yanı sıra ses de geçirmez. Üstelik ısı yalıtımı yapmanızı da sağlar. Kol bağı ve perde kilidiyle birlikte gelir. Zarif duruşa sahip yumuşak dokulu perdeyi dilerseniz yatak odalarınızda kullanarak karanlık bir ortam oluşturabilir, uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.

8. Dayanıklı yapısıyla Doğrular FlyBy Çamaşır Kurutmalık

Katlanabilir tasarımıyla oldukça pratik ve kullanışlı Doğrular FlyBy Çamaşır Kurutmalık, ergonomik tasarımıyla yerden tasarruf etmenizi sağlar. Alt kısmında bulunan tekerleri sayesinde kolay taşınır. Açılır kapanır kanatlarıyla çamaşırları dik şekilde asabilirsiniz. Alüminyum malzeme kullanılarak üretilen kurutmalık, dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılır. Paslanmaya karşı dayanıklı, kalın alüminyum askılık telleri, çamaşırlarınızın pas lekelerine maruz kalmasını önler. İki adet askılığı bulunan çamaşır kurutmalıkla gömlek ve pantolonlarınız kurutma sırasında daha az kırışır. 3 katlı çamaşırlığın parçaları ihtiyaca göre rahatça takılıp çıkarılır.

9. Tüylerden kurtulmanızı sağlayan Scotch-Brite Tüy Toplayıcı Rulo

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Evcil hayvan besleyenlerin en büyük sorunlarından biri, hayvanların dökülen tüyleri. Özellikle belli dönemlerde fazla dökülen tüyler, evde can sıkıcı bir hâl alabilir. Koltuk ve halılarda biriken tüyleri toplamak kolay olmayabilir. Tüyleri giysi ve koltuklarınızdan kolayca toplamanızı sağlayacak Scotch-Brite Tüy Toplayıcı Rulo, yapışkan yüzeyi ile tüylere yapışır. İster giysilerde isterseniz koltuklarda kullanabileceğiniz ürün, 3M yapışkan teknolojisiyle yüzeye zarar vermez. 56 adet yaprağı bulunan rulodan kirli yaprağı kolayca yırtıp atabilirsiniz. Dilerseniz toplayıcı ruloyu tozları temizlemek için de tercih edebilirsiniz.

10. Nefes alan dokusuyla Puffy Gronn Bambu Yorgan

Amazon'un en çok satılan ürünlerinden biri de doğal bambu liflerinden elde edilen Puffy Gronn Bambu Yorgan. Ürün, ekstra nem emme özelliğiyle geceleri oluşan teri emer ve kuru kalmanızı sağlar. Böylece terleme nedeniyle uykunuzun bölünmesini engeller ve kaliteli uyku deneyimi yaşatır. Bambu dolgusu ve pamuk lifleri sayesinde yüksek hava sirkülasyonu sağlar, vücudun nem dengesini korur. %100 pamuktan üretilen kumaşı ise cildinizde hoş bir his uyandırır. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yaratmaz. Ürünü 30 derece çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Her mevsim kullanabileceğiniz yorganla güne zinde başlamaya ne dersiniz?