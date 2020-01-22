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  4. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

İngiliz The Guardian gazetesi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunun Suudi Veliaht Prensi tarafından hacklendiğini iddia etti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

Haberde beş ay sonra da Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediliyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un cep telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan şifreli bir WhatsApp mesajı aldıktan sonra 2018 yılında hacklendiği iddia edildi.

İddianın kaynağı ise İngiliz The Guardian gazetesi. Haberde, bin Selman olarak kayıtlı olan numaradan gelen mesajın Spyware adlı bir casusluk programı içerdiği ve bu program sayesinde de Bezos'un telefonundaki bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

The Guardian gazetesine konuşan, ancak ismi verilmeyen bir kaynak da Spyware casusluk programı gönderilmeden önce Bezos ve bin Selman'ın WhatsApp üzerinden dostane bir şekilde mesajlaştıklarını aktardı. Haberde, gönderilen casusluk programından kısa bir süre sonra da Bezos'un telefonundan büyük miktarda veri çekildiği belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ BAĞLANTISI

Haberde Bezos'un telefonunun hacklenmesi ile Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi arasında da bir bağlantı kuruldu. Haberde Bezos'un Washington Post gazetesini 2013 yılında satın aldığına ve Kaşıkçı'nın da Bezos'un telefonunun hacklenmesinden beş ay sonra öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Yazılarında Suudi Kraliyetini sık sık eleştiren Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiği iddia ediliyor. Ancak Suudi Kraliyeti ise iddiaları kabul etmiyor. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli görülen bir davada cinayete katılmak suçlamasıyla yargılanan 8 kişiden 5'ine idam, 3'üne de 24 yıl hapis cezası verildi.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinden sonra 2019 yılında özel hayatına ilişkin detaylar da basına sızmaya başladı. Ocak 2019'da ABD'nin bulvar basınında Bezos'un evlilik dışı ilişkisi olduğuna ilişkin haberler ve fotoğraflar yer aldı. Aldatma skandalının ardından da Bezos eşinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Suudi Arabistan ise The Guardian'da yer alan iddiaları geri çevirdi. ABD'deki Suudi Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Prens'in Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasına olduğuna ilişkin haberlerin "saçma" olduğu savunuldu. Açıklamada iddialarıh araştırılması gerektiğini de belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Suudi prens Amazon Jeff Bezos

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