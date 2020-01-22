Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

Haberde beş ay sonra da Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediliyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un cep telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan şifreli bir WhatsApp mesajı aldıktan sonra 2018 yılında hacklendiği iddia edildi.

İddianın kaynağı ise İngiliz The Guardian gazetesi. Haberde, bin Selman olarak kayıtlı olan numaradan gelen mesajın Spyware adlı bir casusluk programı içerdiği ve bu program sayesinde de Bezos'un telefonundaki bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

The Guardian gazetesine konuşan, ancak ismi verilmeyen bir kaynak da Spyware casusluk programı gönderilmeden önce Bezos ve bin Selman'ın WhatsApp üzerinden dostane bir şekilde mesajlaştıklarını aktardı. Haberde, gönderilen casusluk programından kısa bir süre sonra da Bezos'un telefonundan büyük miktarda veri çekildiği belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ BAĞLANTISI

Haberde Bezos'un telefonunun hacklenmesi ile Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi arasında da bir bağlantı kuruldu. Haberde Bezos'un Washington Post gazetesini 2013 yılında satın aldığına ve Kaşıkçı'nın da Bezos'un telefonunun hacklenmesinden beş ay sonra öldürüldüğüne dikkat çekildi.