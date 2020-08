Amazon ürünlerle ilgili ek tedbirler alacak

Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE gibi ülkeler; Amazon’un bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero ile Amazon sahte ürünler savaşına dahil oldu. Böylece şirket koruma altına aldığı ülke sayısını artırmış olacak. Project Zero, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destek bulmayı başardı. Aslında bu pek kolay olmasa bile yine de Amazon bunu kendi hanesine pozitif olarak ekledi.

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış bir adım,” ifadelerine yer vererek son derece önemli konulara değindi.

Amazon’un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde ürünü tarama özelliğine sahip ve bu durum koruma gücünü arttırıyor. Şirket böylece pazar alanlarında yer alan sahte mal satışını tamamen engellemek istiyor. Project Zero’nun bir parçası olan markalar, bu sayede kendilerini ve ürünlerini koruma altına almış oluyor.