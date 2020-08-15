HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Amazon ürünlerle ilgili ek tedbirler alacak

Amazon ürünlerle ilgili ek tedbirler alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Amazon sahte ürünler için büyük bir savaş başlattı. Şirket uzun bir süredir konuyla ilgili çeşitli sorunlar yaşıyordu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Amazon ürünlerle ilgili ek tedbirler alacak

Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE gibi ülkeler; Amazon’un bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero ile Amazon sahte ürünler savaşına dahil oldu. Böylece şirket koruma altına aldığı ülke sayısını artırmış olacak. Project Zero, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destek bulmayı başardı. Aslında bu pek kolay olmasa bile yine de Amazon bunu kendi hanesine pozitif olarak ekledi.

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış bir adım,” ifadelerine yer vererek son derece önemli konulara değindi.

Amazon’un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde ürünü tarama özelliğine sahip ve bu durum koruma gücünü arttırıyor. Şirket böylece pazar alanlarında yer alan sahte mal satışını tamamen engellemek istiyor. Project Zero’nun bir parçası olan markalar, bu sayede kendilerini ve ürünlerini koruma altına almış oluyor.

Ürün seri numarası tanımlama, markaların kendi üretim veya paketleme süreçlerinde uyguladıkları bir kod ile çalışıyor ve böylece tüm orjinal ürünler seçilerek gerçekleri ile değiştiriliyor. Sizce Amazon tarafından yapılan çalışmalar güvenliği arttırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Instagram profil büyütme: 2020 Instagram takipçi kasma ve kazanma!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Lookout yeni özellikler ile güncellendiLookout yeni özellikler ile güncellendi
Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Lookout yeni özellikler ile güncellendi
Lookout yeni özellikler ile güncellendi
Apple koronavirüs salgınından çok etkilenecek
Apple koronavirüs salgınından çok etkilenecek
Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu için tarih verildi
Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu için tarih verildi
HMD Global, Google ve Qualcomm’dan rekor yatırım aldı
HMD Global, Google ve Qualcomm’dan rekor yatırım aldı
Akıllı telefonlar büyük risk oluşturuyor
Akıllı telefonlar büyük risk oluşturuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.