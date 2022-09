Amazon üzerinden uygun fiyata alabileceğiniz en havalı ürünler

Hediye almayı düşünüyorsunuz ama ne alacağınıza karar veremiyor musunuz? Ya da ihtiyacınız olduğunu bildiğiniz o ürünü bulamıyor musunuz? Aradığınız ürün, Amazon'da sizi bekliyor olabilir. Sizin için Amazon'un en ilginç ürünlerini gün yüzüne çıkardık. Hem pratik hem de uygun fiyatlı bu ürünleri çok beğeneceksiniz. İşte o ürünler!

1. Artık video ve fotoğraflarınız çok daha güzel çıkacak: Sunset Lamba Gün Batımı Lambası

TikTok videolarında sıklıkla gördüğünüz muhteşem ışığı yaratan veya fotoğrafları harika hâle getiren gün batımı lambalarından arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sunset Lamba Gün Batımı Lambası, parlama önleyici olması ve uzun kullanım ömrüyle en sevdiğiniz eşyalardan biri haline gelebilir. 90 derece dönen başlığı sayesinde oldukça kullanışlı olan ürün, farklı açılarda çeşitli ışıklar yayarak odanızda gün batımı havasını oluşturur. Işık düştüğü yüzeylerde dairesel ve hoş renk kombinasyonları oluşturur. Böylelikle gün batımında oluşan ve altın saatler olarak anılan anı evinizde oluşturmanıza yardımcı olur.

2. İstediğiniz yerde kablosuz bağlantıyla fotoğraf çıkarma keyfi: KODAK Step Yazıcı

Fotoğraf çekmeyi çok seven biriyseniz bu dönemdeki en büyük probleminiz, fotoğraflarınızın dijital ortamlarda kaybolup gitmesi olabilir. Bu sorunu çözmek için üretilen KODAK Step Yazıcı, evinizi bir fotoğraf baskı atölyesine dönüştürür. Bluetooth ile mobil cihazlara bağlanan ürün, kolaylıkla baskı almanızı sağlar. Aynı zamanda NFC bağlantısı bulunan cihazlarla da kolay veri alışverişi yapar. En güzel anlarınızı hızlı şekilde baskı almak ve çerçevelemek için ideal bir seçim olur. Hem Android hem iOS cihazlarda uygulaması bulunan ürün, gelişmiş çinko teknolojisiyle en iyi baskıyı sunar.

3. Eviniz her daim temiz ve ferah kalsın: iRobot Roomba 693 Robot Süpürge

Tozları evinizden uzak tutmak istiyorsanız sizi iRobot Roomba 693 Robot Süpürge ile tanıştıralım. Rakiplerine nazaran oldukça uygun bir fiyatı olan ürün, aynı zamanda kullanıcılarından aldığı olumlu yorumlarla kendini kanıtlar. Üç aşamalı halı fırçası ile derinlemesine temizlik yapabilen cihazın kenar süpürme fırçası ise dip köşe tozları önüne ittirerek evinizi tamamen tozdan arındırır. Halı veya sert zemin fark etmeksizin her yüzeyde tam performans veren ürün, fırça yüksekliğini otomatik olarak ayarlar. Üzerinde yer alan 60'tan fazla sensörle akıllı karar verme mekanizması kullanarak evin her odasına uyum sağlar.

4. Espresso âşığı olanlar için: Wacaco Nanopresso Manuel Espresso Makinesi

Kahve, birçok kişi için vazgeçilmez içeceklerden biri olabilir. Özellikle de espresso tutkunu kişiler, espresso içmediği zaman hâlinden pek memnun olmaz. Elektrik olmayan ortamlarda espresso yapmak oldukça büyük problem olsa da Wacaco Nanopresso Manuel Espresso Makinesi, bu problemleri ortadan kaldırır. El gücüyle her türlü ortamda espresso yapmanıza olanak tanıyan ürünü; kamplar, doğa yürüyüşleri, piknikler veya istediğiniz her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Taşıma çantası ve kompakt yapısıyla her yere yanınızda götürebileceğiniz bu espresso makinesine mutlaka göz atmanızı öneririz.

5. Evinizdeki bütün prizleri değiştirmenin vakti geldi: DIGITUS USB şarj cihazlı sıva altı priz

Herkesin elinde bulunan akıllı cihazlar, günlük olarak en fazla şarj edilen ürünler olabilir. Bu ürünleri şarj ederken aynı anda prizi kullanabilmek istemez miydiniz? DIGITUS USB Şarj Cihazlı Sıva Altı Priz, tam olarak bunun için üretilir. Üzerinde bir adet priz ve bir adet USB bir adet Type-C girişi bulunan ürün, her türlü akıllı cihazı hızlıca şarj edebilir. Böylelikle evinizde ayrıca bir adaptör taşıma derdinden kurtulabileceğiniz gibi evinizin her odasında bir şarj cihazına sahip olabilirsiniz. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Arka koltukta sıcaklamaya son: BYYLECL Otomobil Arka Koltuk Soğutma Fanı

Arabaların klimalarının arka tarafa ulaşma becerisi, bazen beklentiyi karşılamaz. Bu sorunu çözmek için üretilen BYYLECL Otomobil Arka Koltuk Soğutma Fanı, arabaların koltuk başlığına takılarak kullanılır. Çakmaklık kısmından elektrik gücü alarak çalışan ürün, öndeki serin havayı arka tarafa ileterek arkadaki sıcak havanın dağılmasını sağlar. Bu sayede arabada enerji tasarrufu sağlanabileceği gibi arkada oturan çocuk, yetişkin veya evcil hayvanlar; çok daha konforlu bir şekilde yolculuk eder. Siz de sıcak yaz aylarında bu durumdan muzdaripseniz soğutma fanına şans verebilirsiniz.

7. Evcil hayvanınızla maceraya çıkmak için: Miapet Şeffaf Astronot Kedi Köpek Taşıma Çantası

Evcil hayvanı ile seyahat etmek ya da yolculuk yapmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği Miapet Şeffaf Astronot Kedi Köpek Taşıma Çantası, kalitesi ile öne çıkar. Üzerinde yer alan hava delikleri sayesinde konforlu ve rahat bir yolculuk için tasarlanan ürün, tamamen şeffaf ön yüzeyi sayesinde patili dostunuzun her yeri rahatça görmesini sağlar. Tren, vapur, metro ve uçak gibi toplu taşıma araçlarında rahatlıkla kullanılabilen ürün, 16 litre hacmi ile sekiz kg'a kadar olan kedi ve köpekleri taşıyabilir. Kolay kullanımı ile kullanıcıların beğenisini kazanır.