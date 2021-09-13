Amazon ve Starlink birbirine girdi

Amazon, SpaceX’in “yasaları ve düzenlemeleri çiğnediğini” iddia ediyor. Şirket ayrıca “rekabet karşıtı” olarak nitelendirilen hareketlerle suçlanıyor. Amazon mektubunda Elon Musk’ı ve şirketini oldukça ağır sözlerle eleştiriyor. Mektupta, “Musk liderliğindeki bir şirket temel olarak bozuktur. Musk liderliğindeki bir şirketi sağlık ve güvenlik kurallarına uymaya da çalışamazsınız” tarzında sert ifadelere yer verildi.

Amazon ayrıca, “Musk liderliğindeki bir şirketi ABD menkul kıymetler yasalarına tabi tutmaya mı çalışıyorsunuz? İyi şanslar…. İsterlerse lisanssız antenlerle uydular fırlatıyor, ya da onaysız roketler fırlatıyorlar. Onaylanmamış bir fırlatma kulesi inşa ediyor ya da bir yerde barınma emirlerini ihlal ederek bir fabrikayı yeniden açıyorlar” sözlerini ekledi. Amazon’un SpaceX ve diğer Musk liderliğindeki şirketlere yönelik tavırları fazlasıyla sert diyebiliriz.

Amazon bundan iki hafta önce FCC’yi SpaceX’in Starlink’le ilgili olarak yaptığı başvuruyu reddetmeye zorlamış. E-ticaret devi daha önce de SpaceX’in birbirinden tamamen farklı iki konfigürasyon teklif ettiği söylemişti. Bu konfigürasyonlar ise kurallara tamamen aykırıymış. SpaceX ise savunmasında mümkün olabilecek en makul seçenekleri sunduklarını belirtti. Amazon’un sadece SpaceX’i yavaşlatmaya çalıştığı iddia edildi. İki şirket arasındaki kızgın çekişme nerede sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.

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