"Amazon yangınları doğal sebeplerle açıklanamaz"

BURAK BİR - EMRE AYKETİN - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Amazon Yağmur Ormanları'ndaki yangınların, kuraklık sezonunda ortaya çıkan doğal koşullardan çok insan müdahaleleri ve küresel ısınma etkisiyle yoğunlaştığı konusunda uyarıyor.

Merkezi New York'ta bulunan "Yağmur Ormanları İttifakı" adlı sivil toplum kuruluşunun yetkilisi Henriette Walz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amazon bölgesinde halen devam eden yangınların bir kısmının mevsimsel kuraklığın olağan sonucu olmakla birlikte, yangın yoğunluğunun yalnızca "doğal" sebeplerle açıklanamayacağını vurguladı.

Walz, Amazonlar'da ocak ayından bu yana 74 bin yangın tespit edildiğini ve bunun 2013'ten bu yana görülen en yüksek yoğunluk olduğunu hatırlatarak, "Bu yangınlar yalnızca doğal sebeplerle açıklanamaz." dedi.

Bölgede geçmişte mevsimsel kuraklığa bağlı olarak, özellikle Güney Yarım Küre'de "El Nino" adı verilen okyanus ve atmosfer salınımlarının yaşandığı dönemlerde doğal orman yangınların arttığını ifade eden Walz, "Orman yangınlarının büyük bölümü haziran ve eylül ayları arasındaki kurak sezonda gerçekleşiyor. Bu yıl haziran ve temmuz aylarında yangın sayısı geçen yıla göre yüzde 60 ila 90 arttı. 2018'de 7 bin 500 kilometrekare ormanlık alan yok olmuştu. 2019 sonuna kadar ise bu rakamın 1,5 ve 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.