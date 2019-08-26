Amazon yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Uluslararası eleştirilerin ardından Brezilya ordusu da devrede.Brezilya polisi, Amazon bölgesindeki yağmur ormanları yangınları ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Twitter hesabından, "Ateş Günü" adı altında yangın çıkarmak için organize olduğu iddia edilen kişilerle ilgili polisin bir bilirkişi raporu hazırladığını duyuran Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, "Amazon bölgesinde, suç kapsamına giren kundaklamalar sert bir biçimde cezalandırılacak" ifadesini kullandı.

Brezilya'da çıkan Globo Rural adlı dergide, son olarak 70 kişinin bölgedeki bir yol boyunca ormanı kundaklamak için Whatsapp grubu üzerinden sözleştiğini iddia etmişti. Dergide yer alan haberde, yangınların koordineli bir şekilde kasıtlı olarak çıkarıldığı ve bu eylemle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun çevre kontrollerinin gevşetilmesi planlarına destek verilmek istendiği öne sürüldü.

Orman yangınlarında yüzde 82 artış

Çevrecilere göre Amazon Ormanları yangınlarının büyük bir bölümü, büyükbaş hayvan yetiştiren çiftçilerce bu hayvanlara mera alanı açılmak için kasten çıkarılıyor. Bölgedeki kuraklık nedeniyle de bu yangınlar çok hızlı bir şekilde büyük orman yangınlarına dönüşebiliyor.