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Amazon.com.tr’de "bahar fırsatları" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

10-12 Nisan'da oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, üç gün boyunca kullanıcıları cazip fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştirdiği "bahar fırsatları" kampanyası bugün başladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 10-12 Nisan'da oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, üç gün boyunca kullanıcıları cazip fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılıyor. Yüzde 60’a varan indirimlere ek birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat avantajı ile birbirinden çeşitli fırsatlara, Amazon.com.tr/baharfirsatlari sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine üç gün sürecek dev bahar kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajlarıyla sunuyor. Kullanıcılar kampanya kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok farklı kategoriden yüzlerce ürüne uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabiliyor.

Bahar Fırsatları kapsamında yer alan bazı indirimler şöyle:

Samsung Galaxy S9+ SM-G965F Akıllı Telefon, 128 GB, Jabra Elite Active 65t Cooper Kırmızı, Huawei P9 Lite Mini, 16 GB, Siyah, JBL PartyBox 300 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Siyah, Soundcore Anker Liberty Air True-Wireless Bluetooth Kulaklık Siyah, Marshall Major III Siyah Kablolu Kulak Üstü Kulaklık, Braun FaceSpa 801 Cilt Bakımı ve Titreşimli Yüz Temizleme ve Peeling Cihazı, Rowenta RO8370 Silence Force Multi Cyclonic Animal Care Pro Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Zwilling Joy 3 Parça Tencere Seti, Lego - 42078 Technic Mack Anthem

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