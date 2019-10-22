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Amazon.com.tr'den kartsız online alışveriş dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: - "Yeni hizmetimiz sayesinde artık kullanıcılarımız amazon.com.tr üzerinden kredi ya da banka kartı olmadan alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağazalar üzerinden piyasaya sürdüğümüz kartlar ile müşterilerimiz daha fazla ödeme seçeneğine sahip olurken, tercih ettikleri yöntemle ödeme yaparak online alışverişin keyfini çıkaracak"

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, banka veya kredi kartı olmadan online alışveriş yapmayı sağlayan yeni hizmetini kullanıma açtı.

Amazon'dan yapılana açıklamaya göre, Amazon.com.tr müşterileri artık anlaşmalı Teknosa, Carrefour ve BİM mağazalarından aldıkları kod ile Amazon.com.tr'de alışveriş yapabilecek.

Amazon.com.tr müşterileri, Türkiye genelindeki anlaşmalı Carrefour ve Teknosa mağazalarından satın alacakları 25 TL, 50 TL ya da 100 TL tutarındaki kodlarla bakiyeyi hesaplarına nakit olarak aktararak banka veya kredi kartı bilgilerini paylaşmadan amazon.com.tr üzerindeki elektronik ürünlerden bebek ürünlerine kadar yüzlerce ürüne kartsız alışveriş kolaylığıyla erişebilecek.

- "Amazon.com.tr üzerinden kredi ya da banka kartı olmadan alışveriş yapılabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, amazon.com.tr olarak kullanıcıların alışveriş deneyimini zenginleştirmek adına yenilikçi hizmetler geliştirmek için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Yeni hizmetimiz sayesinde artık kullanıcılarımız amazon.com.tr üzerinden kredi ya da banka kartı olmadan alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağazalar üzerinden piyasaya sürdüğümüz kartlar ile müşterilerimiz daha fazla ödeme seçeneğine sahip olurken, tercih ettikleri yöntemle ödeme yaparak online alışverişin keyfini çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Marriott, yeni hizmet ile müşterilerin amazon.com.tr hesap bakiyelerini "www.amazon.com.tr/yukle" adresinden doldurabileceğini ve bakiye ile Amazon.com.tr üzerinden alışveriş yapabileceklerini vurgulayarak, "25, 50 ve 100 TL değerindeki kodlara bugün itibarıyla anlaşmalı Carrefour, Teknosa ve BIM mağazalarından ulaşılabilecek." bilgisini verdi.

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