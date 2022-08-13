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Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

12.08.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev içinde kullanılan bazı aletler hayatı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Mutfaktan banyoya birçok farklı yerde karşımıza çıkan bu ürünler için her zaman çok para harcamaya gerek yok. Amazon'da çok satan 500 TL altı ev aletlerini sizin için araştırdık. Eğer sizin de küçük ev aletlerine ihtiyacınız varsa bu liste tam size göre olabilir!

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Amazon'da birbirinden farklı yüz binlerce ürünü bulmak mümkün oluyor. Bu ürünlerin her biri kendine göre işlevsel olsa da bazıları gerçekten evde çok işe yarayabiliyor. Hele bir de bu ürünlerin fiyatı 500 TL'den azsa daha ne olsun. 500 TL altı ev aletlerini "Kim kaybetmiş biz bulalım." diyorsanız hemen olumsuzluğa kapılmayın. Amazon'da çok satan 500 TL altı ev aletlerini sizin için bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünlere beraber göz atalım.

1. Kilosunu detaylı şekilde takip etmek isteyenlere: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

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Kilo verebilmenin en önemli noktası, düzenli olarak kilo takibi yapmak olabilir. Bunun için evde kaliteli bir tartı bulundurmak şart. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, hem kilo takibi yapmak hem vücudunuzu tanımak adına en faydalı ev aletleri arasında yer alıyor. Bluetooth üzerinden mobil cihazlarla bağlantı kuran ürün, bir aplikasyon yardımıyla vücudunuz hakkında pek çok bilgiyi size iletiyor. Vücut ağırlığı, kemik kütlesi, kas kütlesi, vücut kütle endeksi, yağ oranı ve su oranı gibi birçok veriyi uygulama üzerinden takip edebilir; düzenli olarak ilerlemenizi görebilirsiniz.

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2. Ütü derdi son buluyor: KIWI KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Buharlı Ütü

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Evlerin en büyük derdi olan ütü sorununa pratik çözüm sunan KIWI KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Buharlı Ütü, kolay kullanımı ile en çok beğenilen ürünler arasında yer alır. 120 ml kapasiteli olan ürünün su haznesi, kolaylıkla çıkarıp takılabilir. 45 saniyede hızla ısınan cihaz, paslanmaz çelik plakasından istenilen seviyede dışarıya doğru buhar verebilir. Damlatmaz ve gerektiğinde kendiliğinden kapanması ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Otomatik olarak sürekli buhar çıkışını sağlayan buhar düğmesi kilidi bulundurur. Dikey pozisyonda duran asılı kıyafetlerin kırışıklıklarını hızla gideren ütü, konforlu kullanım sunar.

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3. Yumurta sevenler için: Sinbo SEB Yumurta Pişirme Makinesi Çok Renkli

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Yedi adet yumurta pişirme kapasitesi bulunan Sinbo SEB Yumurta Pişirme Makinesi Çok Renkli, sabahları yumurta yemeyi sevenler için birebir. Yumurtayı isteğinize göre katı, rafadan veya az pişmiş olarak ayarlayabilen ürün; otomatik olarak kapanma özelliği sayesinde yumurtanız hazır olduğu an kendini kapatarak bilgi verir. Paslanmaz çelik ısıtma plakasına sahip cihaz, yine paslanmaz çelik iğneli ölçüm kabı kullanılarak üretilir. Kolay temizleme özelliği ile işiniz bitince zahmetsizce temizleme imkânı sağlar. Tek açma kapama düğmesi bulunması sayesinde oldukça pratik şekilde kullanılır.

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4. Hazır yoğurt almaya son: Sinbo SYM 3904 Yoğurt Makinesi

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

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2.2 litre yoğurt kabına sahip olan Sinbo SYM 3904 Yoğurt Makinesi, altı adet 180 ml cam kavanoz ile kullanıcıya ulaşır. Işıklı açma kapama düğmesiyle kolay kullanıma sahip ürün, pratik olması ve enerji tasarruflu yapısı ile kullanıcılar tarafından tercih edilir. Yoğurdun mayalandıktan sonra sıcak durmasına yardımcı olan ürün, aynı zamanda yoğurdu dış etmenlere karşı koruyarak hijyenik bir ortamda en sağlıklı yoğurdu yapmanızı sağlar. Yoğurdu kavanozların içerisinde yaparsanız hem uzun süreler yoğurdunuzu taze tutabilir hem yiyeceğiniz kadarını açıp kullanabilirsiniz.

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5. Sabahları mis gibi ekmek kokusu sevenlere: Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi, kullanıcılardan aldığı olumlu dönüşlerle dikkat çeken ürünler arasında yer alır. Ayarlanabilir kızartma seçeneği ile ekmeğinizi istediğiniz seviyede kızartabilir, keyfinize göre yeme şansı bulabilirsiniz. Aynı zamanda otomatik kapanma özelliği bulunan ürün, ekmekler istenilen seviyede kızardığı an kendini kapatarak güvenliği sağlar. İptal düğmesi sayesinde manuel olarak istediğiniz an kızartma işlemini sonlandırabilirsiniz. Isı korumalı dış kaplaması ile mutfağınızda şık bir görüntü oluşturabilen cihaz, donmuş ürünlerin buzunu çözdürmek için kullanılabilir. Cihazın altında yer alan ızgara sayesinde ürünün temizliği çok pratik şekilde yapılır.

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6. Damacadan su alma derdine son: Narpump Taşınabilir Kablosuz Şarj Edilebilir Çift Motorlu Damacana Su Pompası

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Narpump Taşınabilir Kablosuz Şarj Edilebilir Çift Motorlu Damacana Su Pompası, üç saatlik şarj sonrası dört ile altı adet damacana kullanım süresi için rahatlıkla kullanılır. Damacanadan su doldururken dökme problemini çözen ürün, kablosuz olması ile çok şık ve sade görünür. Kablo derdi olmaması sayesinde damacanayı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda çift motorlu teknolojisi sayesinde hızlı şekilde çalışır ve çok kısa sürede sürahi ve bardakları doldurur. Ürün; bahçe, balkon, karavan, tekne ve daha pek çok yerde rahatlıkla kullanılabilir. BPA içermeyen ve gıda ile temasa uygun olarak üretilen su pompası, paslanmaz çelik borusu sayesinde sağlıklı bir kullanım sunar.

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7. Çay tiryakilerine özel: Grundig CM 1020 Cam Demlikli Çay Makinesi

Amazon'da bu haftanın en çok satan 500 tl altı ev aletleri ve önerileri

Çay keyfi yapmanın en pratik yolu olan Grundig CM 1020 Cam Demlikli Çay Makinesi, şık görüntüsünün yanında fonksiyonlu yapısıyla beğenilir. Ürünün çay demledikten sonra sıcak tutma özelliği sayesinde çay, içime hazır şekilde bekler. Çay demliği 0.7 litre, su ısıtıcısı ise 1.8 litre hacmiyle oldukça kullanışlı bir yapı sunar. Ürünün alt kısmı ısıya dayanıklı plastik, üst kısmı ise cam malzeme kullanılarak üretilir. Cihaz, içerisinde paslanmaz çelik filtreyle kullanıcıya ulaşır. Şık görüntüsüyle mutfağınıza çok yakışan bu çay makinesi, aynı zamanda demlediği lezzetli çaylar sayesinde en güzel anlarınızda hep yanınızda olur.

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