Amazon'da en popüler ürünler bebek bezi ve kitap setleri

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, şu anda Amazon.com.tr'de en popüler ürünlerin kitap setleri ve bebek bezi olduğunu belirterek, "Satılan ilk ürün bir oyun hamuru, en uzağa teslim edilen ürün ise Hakkari'ye teslim edilen tripod." dedi.

Marriott, "Beklenen Cuma" kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Marriott, "Amazon'un Türkiye ile ilgili planları uzun vadeli planlar. Burada oluşturduğumuz iş kapasitesinin 30 yıl süreceğini umuyoruz. Bu ülkede uzun vadeli planlar yapıyoruz. Çünkü Türkiye'deki genç nüfusun büyük bir potansiyeli var." dedi.

Amazon'un Türkiye'deki bir yıllık deneyiminden çok memnun olduklarını ifade eden Marriott, "Türk tüketicileri ile çalışarak çok şey öğrendik. Türk tüketicileri akıllı telefonlarını çok seviyorlar. Türk tüketicileri için ufak detayları yapmanın ne kadar değerli olduğunu da görüyoruz. Mesela Türk müşterilerimiz için kurumsal faturalandırma imkanı sunmak çok önemli. Biz bunu İngiltere'de 15 yıl boyunca başlatmamıştık." şeklinde konuştu.