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Amazon'da en popüler ürünler bebek bezi ve kitap setleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: - "Şu anda Amazon.com.tr'de en popüler ürünler kitap setleri ve bebek bezi. Satılan ilk ürün bir oyun hamuru, en uzağa teslim edilen ürün ise Hakkari'ye teslim edilen tripod" - "Türkiye'de başlattığımız bir yıldan bu yana Türkiye'deki deneyimimizden çok memnunuz. Türk tüketicileri ile çalışarak da çok şey öğrendik" - "Amazon'da KOBİ satıcıları, bütün dünyadaki satıcılarımızın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan bir kitle. Amazon'da 20 binden fazla satıcı, dünya çapında 1 milyon dolardan fazla satış yapıyor" - "7 gün sürecek indirim kampanyası (Beklenen Cuma) boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler sunacağız"

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, şu anda Amazon.com.tr'de en popüler ürünlerin kitap setleri ve bebek bezi olduğunu belirterek, "Satılan ilk ürün bir oyun hamuru, en uzağa teslim edilen ürün ise Hakkari'ye teslim edilen tripod." dedi.

Marriott, "Beklenen Cuma" kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Marriott, "Amazon'un Türkiye ile ilgili planları uzun vadeli planlar. Burada oluşturduğumuz iş kapasitesinin 30 yıl süreceğini umuyoruz. Bu ülkede uzun vadeli planlar yapıyoruz. Çünkü Türkiye'deki genç nüfusun büyük bir potansiyeli var." dedi.

Amazon'un Türkiye'deki bir yıllık deneyiminden çok memnun olduklarını ifade eden Marriott, "Türk tüketicileri ile çalışarak çok şey öğrendik. Türk tüketicileri akıllı telefonlarını çok seviyorlar. Türk tüketicileri için ufak detayları yapmanın ne kadar değerli olduğunu da görüyoruz. Mesela Türk müşterilerimiz için kurumsal faturalandırma imkanı sunmak çok önemli. Biz bunu İngiltere'de 15 yıl boyunca başlatmamıştık." şeklinde konuştu.

Amazon'un Türkiye'ye katkı sunduğunu belirten Marriott, "Amazon'un Türkiye'de 300'den fazla çalışanı var. Biz aynı zamanda Türk KOBİ'lerine başarılı olmaları için de bir fırsat sunuyoruz. Amazon'da KOBİ satıcıları, bütün dünyadaki satıcılarımızın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan bir kitle. Amazon'da 20 binden fazla satıcı, dünya çapında 1 milyon dolardan fazla satış yapıyor. Amazon sayesinde Türk satıcıları sadece Avrupa'ya değil, tüm dünyaya satış yapabiliyor." şeklinde konuştu.

- "Her gün farklı ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler sunacağız"

Richard Marriott, Amazon'da satılan her şeyin Türkiye'de faturalandığını ve vergilerinin de Türkiye'de ödendiğini aktararak, "Şu anda Amazon.com.tr'de en popüler ürünler kitap setleri ve bebek bezi. Satılan ilk ürün bir oyun hamuru, en uzağa teslim edilen ürün ise Hakkari'ye teslim edilen tripod." dedi.

Amazon.com.tr'nin 26 Kasım-2 Aralık'taki "Beklenen Cuma" indirimlerine de değinen Marriott, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İndirim döneminde Türkiye'deki müşterilerimizi ikinci Beklenen Cuma indirim kampanyamızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Amazon bebek bezi E Ticaret

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