Amazon’dan Dünyanın En Büyük Ticari Uzay Anlaşması

Amazon, internet hizmeti sunma amacıyla dünyanın yörüngesine bir dizi uydu gönderme projesi için üç şirketle anlaşma imzaladı. Amazon yetkilileri, Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance adlı şirketlerle yaptıkları anlaşmaların şu ana kadar kaydedilen en büyük ticari uzay anlaşması olduğunu vurguluyor.

Amazon Başkan Yardımcısı Dave Limp, “Önümüzde hala çok iş var ama ekip uydu sistemimizle ilgili her anlamda art arda dönüm noktaları yarattı” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda, Amazon’un Kuiper adı verilen projesinin toplam maliyeti ve uyduların uzaya gönderilme tarihleriyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Amazon, Kuiper ile “dünyada hizmet almayan ya da eksik hizmet alanlar başta olmak üzere milyonlarca kişiye hızlı ve ekonomik internet erişimi” sağlamayı hedefliyor.

Amazon’un geçen yıl açıkladığı projeyle beraber uzay ticaretinde rekabet daha da büyüdü. Boeing şirketi internet hizmeti sunmak için uzaya uydu gönderme iznini geçen yıl almıştı. SpaceX’in sahibi Elon Musk da Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile internet uydusu anlaşması yaptı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos geçen yıl şirketteki genel müdürlük görevini bıraktı ancak ünlü milyarderin kurduğu havacılık ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, Amazon’un uydu anlaşması imzaladığı üç şirketten biri.

Blue Origin’ın başkan yardımcısı Jarrett Jones, anlaşmayla ilgili ortak yayınlanan açıklamada, “Amazon’un dünyada hizmet almayan ya da eksik hizmet alan milyonlarca kişiye hızlı ve ekonomik internet erişimi sağlamak adına oluşturduğu iddialı misyonu desteklemekten onur duyuyoruz” dedi.

Birden fazla şirketle böylesi bir anlaşmaya girilmesinin projenin plan aşamasından bu yana net olduğunu belirten Kuiper Başkan Yardımcısı Rajeev Badyal, bu karar sayesinde projenin hayata geçirilmesini erteleyecek risklerin azaltıldığını savundu.

