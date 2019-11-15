Amazon’dan Pentagon’a Suçlama

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi Amazon, dev yazılım şirketi Microsoft’a karşı kaybettiği 10 milyar Dolar’lık ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ihalesiyle ilgili itirazda bulunacağını açıkladı. Amazon, ihale sürecine siyasetin karışmış olabileceğini açıkladı. Savunma Bakanı Mark Esper ise ihalede taraflı davranıldığı ve yanlı karar verildiği iddialarını reddetti.

Pentagon’un Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 'bulut' sistemi ihalesini, geçen ay Microsoft kazanmıştı. JEDI, ABD Savunma Bakanlığı'nın bilgisayar alt yapısının modernizasyon projesinin bir parçası.

ABD Savunma Bakanlığı’nın amacı, bilgisayar ağlarını tek bir 'bulut' sisteminde toplamak. Pentagon’un gizli bilgilerini de içeren tüm verileri bu buluta taşınacak. Projeyi 10 yılda tamamlayacak olan Microsoft yapay zeka temelli analizler de yapacak.

İhale için iki şirket arasında son iki yıldır büyük rekabet yaşanıyor ancak Amazon’un kazanmasına daha yüksek olasılık olarak bakılıyordu. Amazon'un ihaleye girmesi, rakipleri kadar ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takip ediliyordu.