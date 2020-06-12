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Amazon’dan Sonra Microsoft da Geri Adım Attı

12.06.2020 00:21 | Son Güncelleme

Teknoloji devleri, istismar edilebileceği kaygısıyla yeni geliştirdikleri yüz tanıma teknolojilerini emniyet teşkilatlarına satma kararlarını ertelemeye başladı. IBM, Amazon ve Microsoft gibi şirketler teknolojilerini pazarlamak için insan haklarına dayalı yeni yasaları bekleyeceklerini bildiriyor

Amazon’dan Sonra Microsoft da Geri Adım Attı

Teknoloji firması Microsoft, yüz tanıma teknolojilerinin ABD emniyet teşkilatlarına satışı için federal düzenlemeleri bekleyeceğini açıkladı. Açıklamada, “Şu anda yüz tanıma teknolojimizi ABD polis teşkilatlarına satmıyoruz. İnsan haklarına dayalı güçlü ulusal bir yasa çıkana kadar da polise satış yapmayacağız” denildi.

Online perakende devi Amazon'un teknoloji birimi Amazon İnternet Servisleri (AWS) de geliştirdikleri yüz tanıma hizmetinin, ABD’de polis teşkilatlarınca kullanılmasını bir yıl ertelediğini açıkladı.

Microsoft ve Amazon'un açıklamalarının, George Floyd’un ölümü sonrası polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protestolar ve bir başka teknoloji şirketi IBM'in yüz tanıma teknolojisi piyasasından çekilmesi üzerine gelmesi dikkati çekti. Bu teknolojiler, siyahların ve diğer azınlıkların yüzlerini tespitte beyazlara kıyasla daha başarısız olmakla eleştiriliyor.

Amazon ise bu kararla, yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için hukuki düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamayı amaçladığını açıkladı. Açıklamada "Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunuyoruz ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor. Bu bir yıllık ertelemenin Kongre'ye uygun kuralları geçirmek için zaman tanımasını umuyoruz ve gerektiğinde yardım etmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.

Polis teşkilatları yüz tanıma teknolojisini şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için kullanıyor ancak bu teknolojinin yanlış amaçlara hizmet edeceğini savunanlar çok. Teknolojisi firması IBM, pazartesi günü, yüz tanıma program paketlerini bundan sonra yayınlamayacağı, geliştirmeyeceği ve satmayacağını açıklamıştı. IBM, toplu gözetleme ve ırksal fişleme endişelerine de açıklamada yer vermişti. Amazon’un kararının federal emniyet dairelerini kapsayıp kapsamadığı ise bilinmiyor.

Sivil toplum örgütleri ve Amazon’un bazı çalışanları, Rekognition adlı bu teknolojinin, kişisel gizliliği ihlal edebileceği ve siyahlarla diğer azınlıkları hedef alabileceği gerekçesiyle, devlet dairelerine satışının durdurulması çağrısı yapıyordu.

Georgetown Üniversitesi Gizlilik ve Teknoloji Merkezi araştırmacılarından Clare Garvie, Amazon’un kararının önemli ve sembolik bir karar olduğunu, ancak bu piyasanın büyük oyuncularından olmadığından ABD’de yüz tanıma teknolojilerinin kullanımı açısından bir fark yaratmayacağını söyledi. Garvie’nin kamu kayıtlarında yaptığı araştırmaya göre Rekognition’ı deneyen yalnızca iki devlet dairesi var.

Kayıtlara göre Rekignition’ı test edenlerden biri Orlando polis teşkilatıydı ancak kullanmama kararı aldı. Oregon’un Washington ilçesinin emniyet teşkilatı da Amazon’un kararının ardından, yüz tanıma teknolojisinin kullanımını askıya aldığını açıkladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün yürüttüğü iki çalışma yüz tanıma teknolojilerinde ırk ve cinsiyet uyumsuzlukları yaşandığını ortaya çıkmıştı. Rekognition’un kadınları yüzde 19 oranında erkeklerle karıştırdığı ortaya çıkmış, koyu tenli kadınların cinsiyetinin belirlenememesinde bu oran yüzde 31’e yükselmişti. Bu bulgular üzerine Microsoft ve IBM kendi sistemlerini geliştirmiş ancak Amazon bu MIT’nin araştırma yöntemlerini eleştirmişti.

Amazon, erteleme kararıyla bu teknolojiden IBM gibi tamamen vazgeçmiş değil. Şirket, insan ticaretiyle mücadelede, kayıp ya da cinsel saldırıya uğramış çocuklara yardımda, teknolojinin kullanımına izin vermeyi sürdürecek.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar da hafta başında, polisin özellikle vücut kameralarında gerçek zamanlı yüz tanıma teknolojisi kullanmasını kısıtlamayı da içeren bir polis reformu yasa tasarısı sunmuştu.

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