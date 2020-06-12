Amazon’dan Sonra Microsoft da Geri Adım Attı

Teknoloji firması Microsoft, yüz tanıma teknolojilerinin ABD emniyet teşkilatlarına satışı için federal düzenlemeleri bekleyeceğini açıkladı. Açıklamada, “Şu anda yüz tanıma teknolojimizi ABD polis teşkilatlarına satmıyoruz. İnsan haklarına dayalı güçlü ulusal bir yasa çıkana kadar da polise satış yapmayacağız” denildi.

Online perakende devi Amazon'un teknoloji birimi Amazon İnternet Servisleri (AWS) de geliştirdikleri yüz tanıma hizmetinin, ABD’de polis teşkilatlarınca kullanılmasını bir yıl ertelediğini açıkladı.

Microsoft ve Amazon'un açıklamalarının, George Floyd’un ölümü sonrası polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protestolar ve bir başka teknoloji şirketi IBM'in yüz tanıma teknolojisi piyasasından çekilmesi üzerine gelmesi dikkati çekti. Bu teknolojiler, siyahların ve diğer azınlıkların yüzlerini tespitte beyazlara kıyasla daha başarısız olmakla eleştiriliyor.

Amazon ise bu kararla, yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için hukuki düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamayı amaçladığını açıkladı. Açıklamada "Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunuyoruz ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor. Bu bir yıllık ertelemenin Kongre'ye uygun kuralları geçirmek için zaman tanımasını umuyoruz ve gerektiğinde yardım etmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.