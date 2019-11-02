Amazonlar'da yerli çevre koruyucusu öldürüldü

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yerli halkların korunması için Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) adına çalışmalar yürüten bir görevlinin öldürüldüğü bildirildi.

FUNAI tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da yasa dışı ticari faaliyette bulunan kişilerce kurulan pusu sonucunda ormanları korumakla görevli grubun saldırıya uğradığı, grubun liderlerinden Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çevre koruyucularının uzun süredir bölgede yasa dışı ağaç kesen ve hayvancılık yapan kişiler tarafından tehdit edildiği ifade edildi.

Adalet Bakanı Sergio Moro, soruşturma sonucunda adaletin yerini bulacağını açıkladı.

Ülkenin batısındaki Amazonas eyaletinde eylül ayında da söz konusu vakıf adına çalışmalar yürüten bir görevli suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

- Çevre aktivistlerinin en fazla öldürüldüğü ülke

Brezilya'da toprak ve çevre aktivistleri doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü madencilik ve ağaç endüstrisinin hedefi oluyor.