HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler "Buzul Çağı'nı tasvir ediyor"

Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler "Buzul Çağı'nı tasvir ediyor"

05.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler "Buzul Çağı'nı tasvir ediyor"

Bugün Kolombiya'da yer alan Amazon ormanlarında bazı kayaların üzerinde bulunan çizimler, araştırmacılara göre 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nı tasvir etmek çizilmiş.

Amazon yağmur ormanlarındaki kayaların üzerinde bulunan resimler, araştırmacılara göre, bölgenin Buzul Çağı'nın devasa canlılarıyla birlikte yaşayan ilk sakinleri tarafından çizilmiş.

Çizimlerin Buzul Çağı'nın sonuna doğru, 11 bin 800 ile 12 bin 600 yıl önceki bir zaman aralığında yapıldığı tahmin ediliyor.

Güney Amerika'da Kolombiya sınırları içerisindeki Amazon ormanlarının kuzeyinde, üç büyük kayalığın üzerinde binlerce çizim bulundu.

2017 ve 2018 yıllarında yapılan kazının sonuçları, iki yıl süren araştırmanın sonunda açıklandı.

Çizimlerin arasında bugün soyu tükenmiş olan devasa hayvan figürleri de yer alıyor. Örneğin mastodon denilen mamut benzeri bir fil türü, "tembelhayvan" olarak bilinen bir ayı türü ve "Buzul Çağ atı" ismi verilen devasa hayvanların resimlerine, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıldı.

a)Tembelhayvan denilen ayı türü, b)Mastodon, c)Soyu tükenmiş olan bir deve türü, d)Buzul Çağ Atı ve e)Üç tırnaklı ve hortumlu bir toynaklı hayvan

Mastodon figürü olduğu tahmin edilen bir kaya resmi

Yılan, geyik, devasa bir kuş türü ve geometrik şekillerin bulunduğu bir kaya resmi

Bazı kayaların üzerinde geometrik şekiller, insan figürleri, avlanma sahneleri ve bugün de yaşayan yılan ve kuş türlerine ait çizimler bulundu.

Araştırmacılara göre kırmızıyla yapılan çizimler, Güney Amerika'da çok sık bulunan bir çeşit toprağın kazılarak nemlendirilmesiyle elde edilen bir çeşit boyayla yapılmış. Kıtada aynı şekilde edinilen kırmızı boyayla yapılan eski çağlara ait çok fazla çizim bulunuyor.

José Iriarte, bu resimde hamile kadınların ya da

Çizimler 12 bin 600 yıl öncesine ait olabilir

Araştırmacılara göre bu çizimlerde de bir domuz türü, geyik, kedigillerden ve köpekgillerden bazı hayvanlar ile bir ritüeli gerçekleştiren insanlar resmedilmiş.

Araştırma Kolomibya Ulusal Üniveristesi, Antioqia Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yapıldı.

Exeter Üniversitesi'nden José Iriarte, "Bu resimler, o dönemde insanların, bugün soyu tükemiş olan ve o zamanlar avladıkları devasa canlılarla nasıl bir arada yaşadığını gösteriyor." diyor.

Diğer araştırmacı Mark Robinson da "Çizimler, batı Amazonlarda ilk insanların hayatına dair canlı ve heyecan verici bir bakış açısı sunuyor" açıklaması yaptı:

"Bu bölgeye aşırı büyük boyutlardaki bir iklim değişikiği esnasında göç etmişler. Bu durum bitki örtüsünün ve ormanların yapısının değişmesine yol açmıştı. Amazon bugün hâlâ bizim tropik orman dediğimiz orman türüne dönüşümünü sürdürüyor."

Amazon kayalıklarında çizimler

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Trump’tan Georgia’da Yeni DavaTrump’tan Georgia’da Yeni Dava
3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Uzaya ilk uçuş 2021'de! Kıyafetler tanıtıldı

Uzaya ilk uçuş 2021'de! Kıyafetler tanıtıldı

Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatını verdi

Trump'tan 'geri çekilin' talimatı

Trump’tan Georgia’da Yeni Dava

Trump’tan Georgia’da Yeni Dava

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt: Umarım olmaz

Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.