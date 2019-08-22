'Amazonlar'daki Yangınla Mücadele Gücümüz Yok'

Brezilya uzay Araştırmaları Merkezi INPE’nin verilerine göre, bu yıl çıkan Amazon yangınları 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen yangınlara oranla yüzde 83 oranında arttı. INPE’den uzmanlar, 2013 yılında başlattıkları gözlemlerine göre Amazon ormanlarında şu ana kadar 72 bin 843 farklı yangın tespit ettiklerini belirtiyor. Bunların en az 9 bin 500’ü sadece son bir haftada kaydedilenler.

Yüzde 60’ı Brezilya’da, diğer bölümleriyse Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ile Fransız Guyanası’nda yer alan ve dünyada kalan yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturan Amazonlar’da çıkan yangınlar kontrol edilemiyor.

Amazon ormanlarında rekor sayıda bölgede çıkan yangınlar günlerdir söndürülemiyor. Brezilyalı yetkililer son bir haftada 9 bin 500’den fazla farklı noktada yangın tespit ettiklerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yönetimin elinde bu düzeydeki bir yangını kontrol altına alabilecek imkanlarının olmadığını söyledi.

Diğer taraftan, Çarşamba günü yayılan bazı haberlerde Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun yangınların çevreci sivil toplum kuruluşlarınca başlatıldığını söylediği öne sürülmüştü. Ancak Bolsonaro Perşembe günü iddiaları yalanlayarak, böylesi bir suçlamada bulunmadığını, sadece şüpheli durumlardan bahsettiğini söyledi.

Çevreyle ilgili tartışmalı politikaları ve çevreci kurumlara yönelik yaptırım niteliğinde kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle eleştirilen Bolsonaro’nun Çarşamba günü yaptığı açıklamalar çevreci gruplar başta olmak üzere birçok kişiyi öfkelendirmiş ve sosyal medyada başlatılan “Amazonlar için dua edin” anlamına gelen #PrayforAmazonas etiketi Twitter’ın gündeminde en üst sıraya oturmuştu.

Bolsonaro, Perşembe günü Facebook canlı yayınındaki mesajındaysa yangınlarla ilgili araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini ancak liderliğindeki hükümetin bu yangınları kontrol altına alabilecek kaynak ve imkanlara sahip olmadığını söyledi

