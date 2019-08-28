Amazonlardaki yangınlara çözüm için zirve düzenlenecek

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak 6 Eylül tarihinde bir toplantı yapılacağını bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Bolsonaro, Şili'nin Amazonlar'daki yangını söndürmeye yardım etmeleri için 4 hava aracını göndermesini kabul ettiklerini bildirdi. Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon avroluk yardım teklifini reddettiklerini belirterek, Brezilya'nın egemenliğinin "herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Şili Devlet Başkanı Pinera da Brezilya ile yaptıkları karşılıklı işbirliğinden dolayı çok memnun olduğunu kaydederek, çevre sorunlarının ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak çözülmesi gerektiğini, ikili işbirliğine dayalı bir şekilde yapılacak uluslararası yardımların "değerli ve önemli" olduğunu vurguladı.