Amazonlar'daki Yıllık Orman Kaybı 5 İstanbul Büyüklüğünde

Maden çıkarma faaliyetleri, altyapı projeleri, yangınlar ve ağaç kesme işlemlerinden ötürü dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanları her geçen gün daha da küçülüyor. Son araştırmalar 2000 ile 2018 arasında Amazonlar'da 513 bin 16 km2 (%8) ormanın insan eliyle yok edildiğini ortaya koyuyor. Bu büyüklük, Türkiye topraklarının üçte ikisine tekabül ediyor. Araştırmadaki çarpıcı verilerden biri de yok edilen ormanlık alanların sadece 2018 yılında 31.269 km2 olduğu şeklinde. Bu alan İstanbul’un yüzölçümünden 5,7 kat daha büyük.
Amazon Coğrafi Referanslı Sosyo-Çevresel Bilgi Ağı (Raisg) adlı sivil toplum örgütünün “Amazonlar Tehdit Altında” adlı araştırması, 6 milyon 381 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en büyük tropikal ormanları olan Amazonlar'ın yüzde 26’sının yüksek, yüzde 7’sinin ise çok yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor.
Çalışmaya Ekvador’dan katkı sunan, Ecociencia adlı vakıfta araştırmacı uzman Maria Olga Borja, VOA Türkçe ’ye verdiği röportajda, Amazon ormanlarındaki kaybın, sadece Güney Amerika’yı değil, havadaki karbonu emerek iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili silahlardan biri olması nedeniyle bütün insanlığı ve canlıları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.
Orman kaybında anahtar ülke Brezilya
9 Güney Amerika ülkesinin paylaştığı yağmur ormanlarının durumu, Amazon topraklarının yüzde 61,8’ini barındırması nedeniyle Brezilya’yla daha yakından ilişkili ve bu durum rakamlara da yansıyor. 2001-2018 yılları arasında ülkeler bazında yapılan ormansızlaştırma Brezilya’da 425.051 kilometrekareyken (%83), bu ülkeyi 31.878 kilometrekare ile Bolivya (%6) ve 22.875 kilometrekare ile Peru izliyor.
Borje dünya hammadde ihracatında ilk sırada yer alan Brezilya’nın ekonomik gerekçelerle ormansızlaştırma faaliyetlerini teşvik etmesinin sorunu derinleştirdiğinin altını çiziyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 2019 yılının Ağustos ayıyla 2020 yılının Temmuz ayı arasındaki orman kaybının bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıklamıştı.
Yerliler ve sit alanları kalkan görevi görüyor
Yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüne; 2,2 milyonu yerli kabileleri olmak üzere toplamda 47,4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Amazonlar'da, ormansızlaştırmaya karşı direnç noktalarının doğal sit alanları ve yerlilerin yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Borja, son yıllarda bu bölgelere yönelik de tehditlerin arttığını belirtiyor.
Amazonlar Tehdit Altında araştırması, ormansızlaştırmanın daha çok yeni tarım alanları yaratmak için yapıldığını, ayrıca değerli ağaçların kesimi, yasadışı altın çıkarma gibi faaliyetlerin de etkili olduğunu, iyi haberin yerlilerin yaşadıkları bölgelerin ve sit alanlarının yüzde 87,5’lik kısmının ormansızlaştırmaya kalkan görevi gördüğü belirtiliyor.