Amazonlar'daki Yıllık Orman Kaybı 5 İstanbul Büyüklüğünde

Maden çıkarma faaliyetleri, altyapı projeleri, yangınlar ve ağaç kesme işlemlerinden ötürü dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanları her geçen gün daha da küçülüyor. Son araştırmalar 2000 ile 2018 arasında Amazonlar'da 513 bin 16 km2 (%8) ormanın insan eliyle yok edildiğini ortaya koyuyor. Bu büyüklük, Türkiye topraklarının üçte ikisine tekabül ediyor. Araştırmadaki çarpıcı verilerden biri de yok edilen ormanlık alanların sadece 2018 yılında 31.269 km2 olduğu şeklinde. Bu alan İstanbul’un yüzölçümünden 5,7 kat daha büyük.

Amazon Coğrafi Referanslı Sosyo-Çevresel Bilgi Ağı (Raisg) adlı sivil toplum örgütünün “Amazonlar Tehdit Altında” adlı araştırması, 6 milyon 381 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en büyük tropikal ormanları olan Amazonlar'ın yüzde 26’sının yüksek, yüzde 7’sinin ise çok yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışmaya Ekvador’dan katkı sunan, Ecociencia adlı vakıfta araştırmacı uzman Maria Olga Borja, VOA Türkçe ’ye verdiği röportajda, Amazon ormanlarındaki kaybın, sadece Güney Amerika’yı değil, havadaki karbonu emerek iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili silahlardan biri olması nedeniyle bütün insanlığı ve canlıları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.