Amazonlardan 'çevre kahramanı' bir halk lideri: Nemonte Nenquimo

Nemonte Nenquimo'nun da mensubu olduğu Waorani halkı ya da kabilesi bugün 5 bin kişilik bir nüfusa sahip.

Waorani** ler **: Dış dünya ile ilk kez 1958'de tanışan halk

Küresel Goldman Çevre ödülüne bu yıl Ekvadorlu yerli lider Nenquimo'yla birlikte, Gana, Fransa, Miyanmar, Bahama adaları ve Meksika'dan hareketler paylaştı.

2019 yılında mahkemeyi kazanmak suretiyle yerli halkların haklarının korunması bakımından da bir hukuki emsal oluşturmuş oldular.

Nenquimo ve mensup olduğu yerli Waorani halkı Ekvador hükümetinin, kendilerinin yaşam alanı olan yağmur ormanlarını satışa çıkarma kararını mahkemeye götürdü.

Nemonte Nenquimo 2 bin kilometrekarelik bir yağmur ormanı alanını, petrol çıkarılmasını engelleyerek koruduğu için bu ödüle layık görüldü.

Ekvador'daki Amazon ormanlarında yaşayan yerli halkın liderlerinden Nemonte Nenquimo, taban hareketlerinin önemini öne çıkaran Goldman Çevre Ödülü'nü bu yıl kazanan altı kişiden biri oldu ve "Çevre Kahramanı" ilan edildi.

Nenquimo beş yaşından itibaren yaşlılar tarafından lider olmaya teşvik edildiğini de anlatıyor.

"Dedem liderdi ve topraklarımızı yabancıların işgallerinden korudu. Elinde bildiğiniz mızrak ile işgalcilerin karşısına dikilerek savunmaya öncülük etti" diyor.

Nemonte Nenquimo için çevreyi korumak bir tercihten çok devraldığı bir mirasın sürdürülmesi anlamına geliyordu.

Waorani'lerin yüzde 80'i bugün atalarının yaşadığı toprakların yalnızca onda biri büyüklüğünde bir alanda yaşıyor.

Waorani yurdunu oluşturan topraklar aynı zamanda dünyanın en zengin biyoçeşitlilik barındıran ekosistemlerinden biri olan Yasuni Ulusal Parkı sınırları içerisinde.

Dış dünya ile ilk kez 1958 yılında Amerikalı misyonerlerin bölgeye gelişiyle tanıştılar.

"Tarihsel olarak kararları veren Waorani kadınlarıdır, erkekler ise savaşa gider" diyor ve ekliyor:

"Waorani kadınları erkeklere sözünü dinletirdi. Ta ki evanjelik misyonerlerle karşılaşıncaya kadar. Misyonerler tanrının önce Adem'i yarattığını, Havva'nın daha sonra onun kaburgasından yaratıldığını anlatmaya başlayınca kadınların rolüyle ilgili kafa karışıklığı başladı.

Fakat Nenquimo kadınların Waorani toplumunda hala kilit rollerini sürdürdüklerini söylüyor. "Karar vermeye gelince kadınlar sözünü hiç saklamaz ve herkes dinler" diyor.

Nemonte Nenquimo Pastaza bölgesinde yaşayan Waorani'lerin ilk kadın başkanı fakat Waoraniler arasında çok sayıda kadın lider olduğunu ve kendisine topraklarını petrol arama çalışmalarından kurtarmakta kılavuzluk edenin de onlar olduğunu vurguluyor.

İz bırakan ziyaret

Nenquimo yağmur ormanlarının el değmemiş bir bölgesinde büyümüş ama çocukken babasıyla birlikte halalarını ziyarete gittiklerinde hayatında ilk kez petrol kuyularını görmüş.

"Oraya gitmek için önce kanoyla seyahat ettik, sonra 19 saat yürüdük. Kuyulara uzak olmamıza rağmen, oradan çıkan gürültü hala kulaklarımda. 12 yaşındaydım ve petrol kuyusundan çıkan alevler ve dumanları görmek beni çok etkiledi" diyor.