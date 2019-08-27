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Amazonlar’dan sonra Afrika’daki ormanlar da yangına teslim

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 23:37 | Son Güncelleme

Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak adlandırılan Orta Afrika’nın çeşitli ülkelerinin sınırları içerisindeki ormanlarda da kontrol altına alınamayan yangınların çıktığı bildirildi.Ağustos ayının başından bu yana Amazon ormanları yanmaya devam ederken, dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak kabul edilen Kongo Havzası ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde bulunan ormanlarda da aynı dönemde başlayan yangınların devam ettiği açıklandı.

Dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak adlandırılan Orta Afrika’nın çeşitli ülkelerinin sınırları içerisindeki ormanlarda da kontrol altına alınamayan yangınların çıktığı bildirildi.
Ağustos ayının başından bu yana Amazon ormanları yanmaya devam ederken, dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak kabul edilen Kongo Havzası ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde bulunan ormanlarda da aynı dönemde başlayan yangınların devam ettiği açıklandı. NASA’nın verilerine göre Angola’da 6 bin 902, Kongo Cumhuriyeti’nde ise 3 bin 395 yangın çıktı.
Güney Amerika’nın Amazon bölgesindeki orman yangınları küresel olarak büyük tepkiye neden olurken Afrika’da devam eden yangınların Amazonlardakinden daha yıkıcı olduğu kaydedildi. Risk altında bulunan bölgeler arasında Kongo Havzası ormanı dikkat çekiyor. Bu bölge Amazonlardan sonra dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bölge tonlarca karbondioksiti emerken, bilim insanları tarafından iklim değişikliğine karşı mücadelede anahtar rol oynadığı bildiriliyor.
Uluslararası Orman Gözlem uzmanı Lauren Williams ise, Amazon bölgesinde devam eden yangınların yağmur ormanlarına zarar verdiğini, Afrika’da devam eden yangınların ise savanı ve toprağı kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu yılın Şubat ayının sonunda yayınladığı çalışmada, Sahra Altı Afrika’sı dünyada yakılan ormanlık alanların yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor. Aynı çalışma, bu yangınların oluşturduğu dumanların yüzde 25 ila 35 arasında sera gazı sakınımına katkı yaptığı bilgisini verdi.
Öte yandan Bu hafta düzenlenen G7 zirvesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika’nın da yandığını ve yardım için bir yardım programı düşündüğünü belirten bir Twitter mesajı yayınlamıştı.

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