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Amazonların başkentinde koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bilim insanları, Brezilya’nın Amazonas eyaletinin başkentinde sürü bağışıklığının sağlanmış olabileceğini açıkladı. Manaus, kentte herhangi bir karantina uygulaması olmamasına rağmen, Mayıs ayından bu yana ölümlerde ve hastaneye yatışlarda keskin ama açıklanamayan bir düşüşe tanık oldu. Brezilya'nın pandemiden en kötü etkilenen şehri, dört ay önce uluslararası manşetlere çıkan bir Covid-19 salgınıyla mücadele etmiş, cesetlerin kamyonlarla taşınarak toplu mezarlara gömüldüğü görülmüştü.

Amazonların başkentinde koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinden en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 750 bine, ölü sayısı ise 118 bine yaklaştı. Ancak, bilim insanları ülkenin Amazon ormanlarının ortasında yer alan Manaus kentinde hiçbir karantina önlemi uygulanmamasına rağmen hastaneye yatışlardaki ve ölü sayısındaki keskin düşüşü tartışıyor.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI ÜÇ AYDA NEREDEYSE SIFIRA DÜŞTÜ

Amazonas eyaletinin başkentinde günlük vaka sayısı Mayıs ayında zirve yaparak, bin 300’lerin üzerine ulaştı. Ardından Ağustos’un başında 300'ün altına düştü. Manaus'taki günlük ölümler ise günde yaklaşık 120'den neredeyse sıfıra düştü. Ardından şehirdeki sahra hastanesi kapatıldı.

The Washington Post’un haberine göre, üç ay önce corona virüs salgınıyla boğuşan Brezilya şehrindeki beklenmedik düşüşün nedeni sürü bağışıklığı olabilir.

NÜFUSUN YÜZDE 20'SİYLE SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANABİLİR Mİ?

Salgının başlangıcında bilim insanları, sürü bağışıklığına ulaşmak için nüfusun yüzde 60 ie yüzde 70’inin antikor geliştirmesi gerektiğine inanıyordu, ancak Manaus hiçbir zaman yüzde 20'yi geçemedi. Ve 2 milyon nüfuslu Amazon şehri baharda normalden üç kat daha fazla ölüm yaşadı.

Ancak, uzmanların belirttiğine göre, enfekte olanların sayısı azalmaya başlamadan önce ulaşılması ve aşılması gereken seviyeye ilişkin daha çok fazla bilinmeyen değişken bulunuyor, özellikle Manaus gibi büyük şehirlerde...

KORONAVİRÜS, KIZAMIK GİBİ SALGINLARDAN FARKLI ÇALIŞIYOR

Pek çok araştırmacı, kolektif bağışıklığın corona virüs gibi devam eden salgınlarda kızamıkta olduğundan farklı çalıştığını düşünüyor. Buna göre belirli bir noktada kaybolmuyor, ancak ortadan kaldırılıncaya kadar bulaşma yavaşlıyor. Sıkı kısıtlamalar etkili olsa da, virüs kritik bir kitleye bulaştığında, vakalarda yeniden canlanma olasılığının düşük olduğunu bildiriyorlar.

Washington Post’a göre sürü bağışıklığı kavramı uzun süredir toplu aşılama kampanyalarının amacını açıklamak için kullanılsa da, şimdi cevap daha karmaşık görünüyor. Bilim insanları, bireysel farklılıkların sürü bağışıklığının sağlanabileceği enfeksiyon oranını azaltma olasılığını araştırıyor. Bazıları, Avrupa şehirlerinden gelen verileri inceleyerek, sürü bağışıklığının yüzde 20'den daha düşük oranlarda ulaşılabileceğini teorize ediyor.

Nisan ayında, Manaus kentinde salgında hayatını kaybedenlerin kamyonlarla getirilerek, toplu mezarlara gömülmüş ve kentin valisi durumu korku filmi olarak nitelendirmişti.

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