Amazonların başkentinde koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir

Salgının başlangıcında bilim insanları, sürü bağışıklığına ulaşmak için nüfusun yüzde 60 ie yüzde 70’inin antikor geliştirmesi gerektiğine inanıyordu, ancak Manaus hiçbir zaman yüzde 20'yi geçemedi. Ve 2 milyon nüfuslu Amazon şehri baharda normalden üç kat daha fazla ölüm yaşadı.

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinden en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya ’da vaka sayısı 3 milyon 750 bine, ölü sayısı ise 118 bine yaklaştı. Ancak, bilim insanları ülkenin Amazon ormanlarının ortasında yer alan Manaus kentinde hiçbir karantina önlemi uygulanmamasına rağmen hastaneye yatışlardaki ve ölü sayısındaki keskin düşüşü tartışıyor.

Ancak, uzmanların belirttiğine göre, enfekte olanların sayısı azalmaya başlamadan önce ulaşılması ve aşılması gereken seviyeye ilişkin daha çok fazla bilinmeyen değişken bulunuyor, özellikle Manaus gibi büyük şehirlerde...

KORONAVİRÜS, KIZAMIK GİBİ SALGINLARDAN FARKLI ÇALIŞIYOR

Pek çok araştırmacı, kolektif bağışıklığın corona virüs gibi devam eden salgınlarda kızamıkta olduğundan farklı çalıştığını düşünüyor. Buna göre belirli bir noktada kaybolmuyor, ancak ortadan kaldırılıncaya kadar bulaşma yavaşlıyor. Sıkı kısıtlamalar etkili olsa da, virüs kritik bir kitleye bulaştığında, vakalarda yeniden canlanma olasılığının düşük olduğunu bildiriyorlar.

Washington Post’a göre sürü bağışıklığı kavramı uzun süredir toplu aşılama kampanyalarının amacını açıklamak için kullanılsa da, şimdi cevap daha karmaşık görünüyor. Bilim insanları, bireysel farklılıkların sürü bağışıklığının sağlanabileceği enfeksiyon oranını azaltma olasılığını araştırıyor. Bazıları, Avrupa şehirlerinden gelen verileri inceleyerek, sürü bağışıklığının yüzde 20'den daha düşük oranlarda ulaşılabileceğini teorize ediyor.

Nisan ayında, Manaus kentinde salgında hayatını kaybedenlerin kamyonlarla getirilerek, toplu mezarlara gömülmüş ve kentin valisi durumu korku filmi olarak nitelendirmişti.

