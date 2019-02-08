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Amazon’un Kurucusu: 'Bana Şantaj Yapılıyor'

08.02.2019 22:21 | Son Güncelleme

İnternet devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, özel hayatını deşifre eden mesajların bulunduğu bir makale yayımlayan Amerikan bulvar gazetesi National Enquirer’ın söz konusu içeriğe nasıl ulaştığına yönelik soruşturma başlattı

Amazon’un Kurucusu: 'Bana Şantaj Yapılıyor'

İnternet devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, özel hayatını deşifre eden mesajların bulunduğu bir makale yayımlayan Amerikan bulvar gazetesi National Enquirer’ın söz konusu içeriğe nasıl ulaştığına yönelik soruşturma başlattı. Bezos, bu adımının ardından gazetenin yayımcısı American Media Inc.’in (AMI) sahibi David Becker’ın şantajlarına maruz kaldığını ileri sürerken, firma yetkilileri şantaj iddialarını reddetti.

9 Ocak 2019 tarihinde National Enquirer’da yayımlanan bir haberde, evli olduğu eşinden boşanma kararı alan Bezos’un bu kararını açıklamadan önce eski televizyon sunucusu Lauren Sanchez’le ilişkisi olduğu iddia edilmiş, içeriğe şahsi telefon mesajları da eklenmişti.

Washington Post gazetesinin de sahibi olan ve gazetenin Beyaz Saray’la ilgili haberleri nedeniyle birçok kez Başkan Trump’ın eleştirileriyle karşılaşan dünyanın bir numaralı milyarder işadamı Bezos, özel hayatıyla ilgili bilgi sızdırılmasının ardında siyasi oyunlar döndüğünü ileri sürdü.

Bezos, Perşembe günü Medium.com internet sayfasında beklenmedik bir blog yazısı paylaşarak David Pecker yönetimindeki AMI’dan şantaj içerikli mesaj aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, Bezos’a e-posta yoluyla ulaşan bir AMI avukatı kendisinden başlattığı soruşturmayı durdurmasını, aksi takdirde Sanchez’le ilişkisini açığa çıkaran fotoğrafları da yayımlayacaklarını aktardı.

AMI yetkilileri, 2018 yılında federal savcılara verdikleri ifadede, Başkan Trump’ın 2016 yılı seçim kampanyasını etkilememek adına, geçmişte Trump’la ilişkisinin olduğunu iddia eden bir Playboy mankenine $150,000 ödeyerek ilişkiyle ilgili iddiasını haber yapma hakkını satın aldıklarını itiraf etmişlerdi.

Adalet Bakanlığı daha sonra AMI CEO’su David Pecker, Editör Dylan Howard ve diğer üst düzey yöneticilerin yetkililerle işbirliği yapma koşuluyla kovuşturmadan muaf tutulmalarına karar vermişti. Howard ayrıca Bezos’la ilgili deşifre edici haberde imzası olan üç isimden biri.

Bezos’un Perşembe günü yayınladığı şantaj iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan ilk etapta kaçınan AMI yetkilileri Cuma günü yazılı bir açıklama paylaşarak bu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Bezos, şantaj iddialarını kanıtlamak adına, AMI’den aldığını ileri sürdüğü e-posta mesajlarını halkın önünde açığa vurmayı da göze aldığını söyledi.

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