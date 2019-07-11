Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Demre'de

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (55) Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yat, dün sabah Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova açıklarına demir attı. Lüks yat, akşam saatlerinde ise Kaş'a gitti.

Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve 160,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanı olan Jeff Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla ilk olarak dün sabah saatlerinde Demre ilçesindeki Kekova açıklarında demir attı. Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı. Üzerinde helikopter de bulunan yattakiler zaman zaman denize girerek yüzdü.

22 misafir ve 50 mürettebatın bulunduğu lüks yat, akşam saatlerinde ise Kaş'a gitti. Bir süre burada kalan yat, daha sonra Datça'ya gitmek üzere demir aldı.

'FLYİNG FOX'UN ÖZELLİKLERİ

Almanya’da 2016 yılında üretilen ‘Flying Fox’ isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. İki helikopter pisti bulunan 11’i VIP olmak üzere 36 kamera bulunuyor.

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