Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Burak GEZEN/FETHİYE (Muğla), (DHA) - AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirlendi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, 'Flying Fox' adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi. Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi. Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.

