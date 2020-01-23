Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Suudi Arabistan Prensi Bin Selman tarafından hacklendiği iddiasıyla ilgili bilinenler

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos'un telefonunun 2018 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gönderdiği WhatsApp mesajıyla hacklendiği haberinin yankıları sürüyor.

Guardian'ın Salı günü yayımladığı özel haberinde, Prens Muhammed bin Selman'ın Bezos'a gönderdiği ve bir videonun yer aldığı mesajda şifrelenmiş özel bir yazılımın bulunduğu ve bununla Bezos'un telefonunun hacklendiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin sahibi de olan Bezos'un hacklenmesi ile ilgili iddialar ünlü iş adamının sevgilisiyle özel görüntülerinin ortaya çıkması ve Washington Post gazetesinin yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine kadar geniş bir kronolojik olaylar zincirini içeriyor.

Diğer yandan Prens Bin Selman ve Trump'ın çok yakın olması ve Trump'ın Bezos'u eleştiren bir isim olması da ilişki ağını karmaşıklaştırıyor.

Özellikle Washington Post'un, Trump'ın seçim kampanyası sırasında izlediği yayın politikası, gazetenin Trump tarafından hedef tahtasına oturtulmasına yol açmıştı.