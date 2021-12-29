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  4. Amazon'un sesli asistaı Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Amazon'un sesli asistaı Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

29.12.2021 05:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk para ile dokunmasını isteyerek, ona meydan okudu. Amazon hatayı giderdiğini açıkladı.

Amazon'un sesli asistaı Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk para ile dokunmasını isteyerek, ona meydan okudu. Gelişme üzerine Amazon, sesli asistanını güncelleyerek hatayı giderdi.

Küçük kızın annesi Kristin Livdahl, Twitter'da yaşananları şöyle anlattı:

"Daha önce YouTube'da bir [beden eğitimi] öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapıyorduk. Dışarıda hava kötüydü. [Kızım] sadece bir tane daha yapmak istedi."

O sırada Amazon Echo asistanı, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi ve "Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun" dedi.

Livdahl, duruma "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirtti. Kızının "böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı" olduğunu da söyledi.

Amazon, BBC'ye yaptığı açıklamada, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi.

Hatanın farkına varır varmaz, düzeltmek için hızla harekete geçtiğini söyleyen Amazon, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" dedi.

"Kuruş meydan okuması" olarak bilinen bu tehlikeli aktivite, yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı.

Birçok metal elektriği iletir ve bunların elektrik prizlerine takılması elektrik çarpmalarına, yangınlara ve diğer hasarlara neden olabilir.

Carlisle East İtfaiye İstasyonu Müdürü Michael Clusker 2020'de Yorkshire'daki The Press gazetesine verdiği demeçte, bu tehlikeli meydan okumaya karşı uyarıda bulunmuş ve, "Parmaklarınızı, ellerinizi ve kollarınızı kaybedebileceğinizi biliyorum'' demişti.

ABD'deki itfaiye yetkilileri de bu sözde meydan okumaya karşı çıkmışlardı.

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