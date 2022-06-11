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Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

09.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi ile yeni ihtiyaçlar kendini göstermeye başladı. Bazı ürünler, havaların ısınması ile ihtiyacı hemen belli etse de bazılarını sadece gördüğümüz zaman "İşte ihtiyacım olan ürün!" diyoruz. Sizin için Amazon'un çok satanlar listesini karıştırdık ve yaz aylarında epey ihtiyaç duyacağınız ürünleri listeledik.

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Sıcaklıkların hissedilir biçimde artması yaz mevsiminin geldiğini iyice anlamamızı sağlıyor. Uzun zamandır ertelediğiniz veya aklınıza gelmeyen birçok ihtiyacınız gün yüzüne çıkmış olabilir. Bu ürünleri hem uygun fiyatlarla almanın yanında nereden bulacağınızı düşünüyor musunuz? Kendinizi yormanıza gerek yok, biz sizin için Amazon'un çok satanlar listesini inceledik ve yaz dönemine en uygun ürünleri seçtik. Uygun fiyatlar ve avantajlı imkânlar ile alabileceğiniz "Evet, bu tam da benlik bir ürün!" diyeceğiniz ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Raid Elektromat 20 Tablet ile sineklere karşı önleminizi şimdiden alın

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

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Yaz aylarının en büyük problemlerinden biri olsan sinekler ortaya çıkmaya başladı. Sanki bu sene daha azılı gibi olsalar da bunun için pratik bir çözüm var. Raid Elektromat Max, bulunduğunuz ortamdaki sivrisinekleri öldürerek size yaklaşmalarını engeller. Bir yüzü alüminyum folyo ile kaplı olan ürün, bu sayede eşit şekilde ısınarak aktif maddenin tüm yüzeyden aynı biçimde dağılmasını sağlar. 8 saat süreyle sineklere karşı etki sağlayan tablet, geceleri rahat uyumanın en etkili yollarından biri. Sıcak yaz akşamlarında pencereniz açık olarak uyumak istiyorsanız bu üründen bir paket almanızda fayda var.

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2. Balkonları güzelleştirmenin en pratik yolu: Serinova Askılı balkon saksısı

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Yaz aylarının gelmesi ile ağaçların ve bitkilerin çiçek açması en güzel detaylar arasında yer alır. Eğer bahçeniz yoksa siz de bu zevki balkonda yaşayabilirsiniz. Serinova Askılı Balkon Saksısı, 3 litrelik hacmi ile çiçekleriniz için yeterli alanı sunar. Çiçeklerin yanı sıra biber ve salatalık gibi ürünler de yetiştirebilir, kendi mahsul ettiğiniz ürünleri yemenin keyfini yaşayabilirsiniz. Çeşitli renk seçeneklerine sahip saksı ile balkon ve bahçelerinizde cennetten bir köşe oluşturabilirsiniz. Üstelik ürünün askılı sapı sayesinde saksı, demire asılarak balkonunuzda yer kaplamaz.

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Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

3. Kamp, sahil veya doğa yürüyüşlerinde en çok ihtiyacınız olan şey: Anker Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Havalar güzelleştikçe park, bahçe veya doğada vakit geçirmek daha eğlenceli bir hâl alsa da bu alanlarda şarj imkânı bulmak zor. Telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir yer bulsanız bile şarj süresi boyunca aynı yerde beklemek istemeyebilirsiniz. İşte tam böyle alanlarda en çok ihtiyacınız olan şey, taşınabilir batarya olabilir. Anker PowerCore Select 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, güçlü kapasite ve 18 W yüksek hızlı şarj imkânı sağlar. Tam 5 saatte şarj olan ürün, aynı anda iki farklı cihazı da şarj edebilir.

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4. Kilo kontrolünde en iyi yardımcınız: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Havalar ısınıp yaz mevsimi gelince herkesi kilo verme telaşı aldı. Kilo verirken en önemli noktalardan biri, doğru bir şekilde tartılmak olsa da çoğu kişi bu detayı atlıyor. Kilonuzu doğru olarak ölçmediğiniz takdirde kilo kontrolü sağlamanız epey zorlaşıyor. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, kullanıcısına kilo ölçümünden çok daha fazlasını sunuyor. Temperli cam ile hazırlanan ürün, cep telefonu ile bağlantı kurarak protein, yağ, su miktarı ve vücut kitle endeksi gibi önemli parametreler hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda telefon uygulamasında kayıt tutarak bu süreçteki ilerlemeniz hakkında size bilgi veriyor.

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5. Isınan havaların nedeniyle bebeklerde oluşan pişiğe kesin çözüm: Bepanthol Baby Pişik Önleyici Merhem

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Hava sıcaklıklarının artması ile bebeklerde pişik problemleri de artar. Sıcak hava, nemli bez derken bebeklerin canını çok yakan bu dertten kolay şekilde kurtulmanın bir yolu var. Bepanthol Baby Pişik Önleyici Krem, yaz boyunca bebeğinizde pişik problemi olmasına engel olur. Her bez değiştirmede kullanılan ürün, pişik oluşmasını önlemesinin yanı sıra bebeklere zarar veren herhangi bir kimyasal içermez. Bebeklerin cildine zarar vermemesi için klinik olarak test edilen krem, pişiğin oluşmasına ve önlenmesinde ebeveynlerin en büyük yardımcıları arasında bulunur.

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6. Çocukların 1 numaralı eğlencesi: Nerf Super Soaker Splash Mouth

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Yaz döneminde çocukların en büyük eğlencesi olan su savaşları başlasın! NERF markalı su tabancası modeli Super Soaker Splash Mouth'un 2 farklı ayarı ile suyu ister fışkırtıyor ister karşınızdakinin üstüne boca ediyorsunuz. Ürünün 591 ml kapasiteli su tankı, hızla doluyor ve karşınızdakileri ıslatmak için eğlenceli bir araç hâline geliyor. Renkli yapısı ve eğlenceli özellikleri ile çocuğunuzun elinden düşüremeyeceği ürün, suya daldırılarak hızla doluyor. Birkaç tane alıp aile boyu su savaşı çıkaracağınız su tabancası ile bahçe, deniz veya havuz başında eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

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7. Hem terlik hem sandalet: Crocs Unisex Yetişkin Crocband Terlik

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Yaz mevsiminde terlik ihtiyacı olanların akla gelen ilk seçeneği Crocs Crocband Terlik oluyor. Dayanıklı gövdesi ve rahat tabanıyla herkesin en beğendiği terlik modelleri arasında bulunuyor. Farklı renk seçenekleri ve üzerine takılabilen süsler ile kendi tarzınızı yaratacağınız ürün, aynı zamanda sandalet şeklinde de giyilebiliyor. Ürünü hemen her türlü ortamda kullanmanız mümkün. Suya dayanıklı yapısıyla plaj, deniz, havuz veya bahçede rahatlıkla giyebilirsiniz. Terliğin önünün kapalı olması hem ayağınızı koruyor hem rahat bir yürüyüş imkânı sunuyor.

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8. Rahat ve şık: DeFacto Coool Beli Lastikli Mini Şort

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Havalardaki sıcaklık kendini iyice hissettirince pantolon giymek bir süre sonra işkenceye dönüşüyor. Bu sebeple en gözde ürünler arasında şortlar yer alıyor. DeFacto Coool Beli Lastikli Mini Şort, hem rahat hem esnek yapısıyla kadınların dolabındaki vazgeçilmez ürünlerden biri oluyor. %33 pamuk, %65 polyester ve %2 viskon içeren ürün, düz paça olarak tasarlanmış. Kaliteli kumaş yapısı sayesinde makinede kolaylıkla yıkanıyor. Şortun belinin lastikli olması pratik kullanım sunarken esnek kumaşı özgürce hareket etmeyi sağlıyor.

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9. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçası: DeFacto Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Kısa Kollu Tişört

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

Yazın sık sık terlendiği için en çok değiştirilen kıyafetlerin başında tişörtler geliyor. Defacto Regular Fit Bisiklet Yaka Basic Kısa Kollu Tişört, hem kaliteli kumaşı hem farklı renk seçenekleri ile oldukça ideal. %100 pamuk kumaş ile üretilen tişörtün renklerinden birkaç çeşit alabilir her kombinizde başka rengini giyebilirsiniz. Uygun fiyatının yanında ürünün kumaşının pamuklu olması sıcak yaz aylarında cildinizin nefes almasını sağlıyor. Basic tişört ihtiyacınız varsa bu ürünü yakından inceleyip sepetinize atmaya ne dersiniz?

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10. Arıtılmış su içmek isteyenlere: BRITA Marella XL 3 Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Amazon'un yaz aylarında en çok satan kampanyalı ürünleri!

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Yazın en çok tüketilen içecek su olsa da sağlıklı ve temiz suya ulaşmak ayrı bir mesele oluyor. Genellikle birçok insan musluktan akan suyu içmek istemiyor ve sürekli hazır su alıyor. Bu durum da epey maliyetli olabiliyor. BRITA Marella XL 3 Filtreli Su Arıtma Sürahisi alarak hem sağlıklı hem de ekonomik bir karar verebilirsiniz. Ürün; musluk suyunda bulunan klor, kireç, kurşun ve bakır gibi istenmeyen maddeleri sudan uzaklaştırırken suda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri koruyor. Böylece sürahi, suyun daha berrak ve lezzetli olmasını sağlıyor. Suyu arıtmak için yapmanız gereken şey: Sürahiyi çeşme suyu ile doldurduktan sonra filtreden geçen suyu ağız tadıyla içmek. İşte bu kadar basit!

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