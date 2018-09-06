Ambalaj atıkları evlere ekmek olarak geri döndü

"Öncelikle pilot olarak seçtiğimiz mahallemizde kapı kapı dolaşıp 4 bine yakın konutu ve haneyi bilgilendirdik. 2 farklı noktada atık getirme merkezleri oluşturduk. Hane sakinleri ambalaj atıkları, bu merkezlerdeki görevlilere tarttırarak manyetik kartlarına ekmek puan yükletebiliyor. Diledikleri zaman da Halk Ekmek büfelerinden ekmeklerini teslim alabiliyorlar. Askıda ekmek kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine de ekmek ulaştırabiliyorlar. 1,5 yılda yaklaşık 271 ton ambalaj atığı toplandı, ekmek büfelerinden de 25 bin 550 ekmek teslim alındı. Zeytinburnu genelinde, kamu kurumlarından, özel sektörden, satış noktalarından toplama yapıyoruz. 3. atık getirme merkezi hazırlık aşamasında, onu da 2 ay içinde açmış olacağız. Amacımız farkındalık oluşturarak toplama miktarımızı artırmak."

- "Amaç bu ekmekleri almak değil, çevre bilincinin oluşması"

Halk Ekmek büfesinden ambalaj atığını getirerek ekmeğini alan vatandaşlardan Emekli Deniz Kılıç da bugün 2 ekmeği para vermeden aldığını söyledi.

Projeyi beğendiğini ifade eden Kılıç, "Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Projeden çok memnunuz. Hem çevre bilinci oluşuyor hem de diğer ilçelere örnek oluyor. Bunun yaygınlaşmasını isterim. Bugün 2,5 kilogram atık getirdim. Daha önce de getirmiştim, 2 ekmeği aldım ve gidiyorum. Şimdiye kadar da 40-50 ekmek aldım. Burada şu önemli, çevre bilinci oluşmasında, aileme, çocuklarıma ve çevredeki insanlara örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu atıklar doğada çok uzun zamanda yok oluyor. Bu konuda yapılacak en iyi projenin bu olduğunu düşünüyorum. Çevreyi de korumuş oluyorum." dedi.

Projeye katılan vatandaşlardan emekli Cemile Ulaş Garip de ambalaj atıklarını biriktirip merkeze getirdiğini ve ekmek aldığını söyledi.

Amacının ekmek almak değil çevre bilinci oluşturmak ve çocuklara daha güzel bir çevre bırakmak olduğunu vurgulayan Garip, şöyle konuştu: