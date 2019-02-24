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Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasının depo bölümünden dumanlar yükseldi.

Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’te ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasının depo bölümünden dumanlar yükseldi. Fabrika bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda fabrikayı saran alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat 15 dakika süren çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikanın hafta sonu olması nedeniyle kapalı olduğu belirtilirken, yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Maddi hasar meydana gelen fabrikadaki yangının sebebini belirlemek için itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

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