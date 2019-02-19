İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp açıkta satılan gıdaların ciddi tehlikeler yarattığını belirterek, "Sağlık için etiketinde doğru bilgiler olan ambalajlı gıda ve içecekler tercih edilmelidir. Tüketicilerimizin bu konuda duyarlı ve bilinçli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeki Sarıbekir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de halen birçok gıda maddesinin ambalajlı satılmadığına, buna karşılık gelişmiş ülkelerde neredeyse ambalajsız ürün bulmanın mümkün olmadığına dikkati çekti.

Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp açıkta satılan gıdaların ciddi tehlikeler yarattığını vurgulayan Sarıbekir, "İsrafın önlenmesi ve hijyenin sağlanması için açıkta satılan gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbekir, doğru ambalajın aynı zamanda tüketicilere verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, bir gıda veya içeceği katkısız piyasaya sürmenin tek yolunun, rijit veya çok katlı esnek ambalajlardan geçtiğini bildirdi.